東奧／最快球速121公里 日國寶上野由岐子拚女壘2連霸

上野由岐子（右）過去在國際賽讓中華隊吃足苦頭。（記者藍宗標／攝影）

東京奧運 將於23日開幕，奧運女壘賽暌違13年再登場，被喻為日本 體壇國寶級人物的上野由岐子，將以38歲之齡領軍全隊，挑戰個人第2面奧運金牌，希望能在退休前幫助國家隊完成意義重大的2連霸。

棒壘球在2008年北京奧運後，被摒除在正式比賽項目之外，今年因為日本成為奧運主辦國，才有機會納入，3年後的巴黎奧運確定不會有棒壘球，今年將是上野生涯最後一次以選手身分參加奧運。

東奧女壘賽21日在福島開打，日本上午9時對澳洲進行開幕戰，將是本屆奧運所有賽事第一戰，日本女壘隊總教練宇津木麗華決定上野、藤田倭擇一登板先發。

上野已是全球女壘界公認的傳奇人物，北京奧運金牌戰以3：1擊敗美國 ，為日本拚下史上首面女壘金牌，終止美國3連霸、奧運22連勝，也從2002年釜山亞運開始，領軍日本打出亞運5連霸。

手上握有奧運1金1銅、世界錦標賽2金2銀，上野即將面對生涯第3次奧運，她表示，心情有些緊張、焦慮，但也有高度期待，準備開始迎接這個大舞台了。

儘管受到疫情影響，女壘在福島、橫濱比賽場地都不開放觀眾進場，上野強調一定全力以赴，讓國人透過電視轉播看到他們的好表現。

上野將在7月22日過39歲生日，曾經保有女壘最快球速世界紀錄，121公里（投捕距離短）換算棒球約有170公里，全盛時期平均球速超過110公里；中華女壘隊前總教練楊賢銘說過，上野天賦過人，確實是全球少見的人才，球速這麼快的女壘投手很稀有。

中華隊老國手陳妙怡在國際賽看過很誇張的畫面，她說：「上野的球實在太快，球還沒投進本壘板，捕手還沒接到球，裁判就先舉手喊好球了。」