東奧／烏干達選手失蹤真相「想留日找工作」失參賽資格

烏干達東京奧運選手團的舉重選手日前在日本失蹤，他在飯店留下字條，聲稱在烏干達生活艱難，想在日本工作，並搭乘新幹線逃逸。（路透）

東京奧運 即將在23日開幕，各國選手已抵達為比賽做準備，未料日媒近期卻報導，有名烏干達奧運舉重選手失聯，他在房內留下字條稱「在烏干達生活很艱難，想要留在日本 工作」，而有民眾也目擊到他搭乘新幹線離去，目前日本警方已鎖定車票目的地，做後續追查。

根據「朝日新聞」報導，這名失蹤的20歲選手是塞奇特列科（Julius Setitreco），他住在大阪的泉佐野市酒店，烏干達奧運選手隊全隊都必須接受隔離採檢，而在入境前烏干達隊伍中已有1人確診，整團都被列為匡列對象，因此7日後才開始進行隊伍集訓，而塞奇特列科經過集訓後已被認定無法出場比賽，20日就須與教練及相關人員搭機返國。

未料，工作人員進入塞奇特列科房間，準備幫他做PCR篩檢時卻發現屋內沒有他的檢體，在酒店四處也找不到他，只在房內發現一張字條，上面寫道「我在烏干達的生活很艱難，我想要在日本工作」，相關人員擔心塞奇特列科會成為防疫破口，因此緊急尋人。

警方追查下發現，有民眾在昨日早上6時許也在熊取車站發現塞奇特列科正在買車票，調閱監視器後也確定了塞奇特列科的身分，並發現他買了一張往名古屋的新幹線車票，手上也有一張信用卡 和一部手機，目前內閣官房長官加藤勝信已緊急與當地政府聯繫，發布失蹤聲明，全力追查塞奇特列科下落。

目前塞奇特列科已經失去奧運的參賽資格，人若被找到，將遣散回烏干達。