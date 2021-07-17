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東奧╱網球最大咖 約克維奇拚金滿貫

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇將代表塞爾維亞參加東奧，使網球賽場增添星光。（Getty Images）
約克維奇將代表塞爾維亞參加東奧，使網球賽場增添星光。（Getty Images）

在費德勒因膝傷退出今年東京奧運後，剛拿下溫網也是個人今年第三座大滿貫冠軍的世界球王約克維奇，宣布已備好前往東京的機票，成為今年唯一參賽的「三巨頭」，並將朝著網壇史上第二度的年度金滿貫目標邁進。

儘管一周前還宣稱參加東奧的機率僅有50%，不過約克維奇在奪下溫網冠軍後，在個人社群網站上宣告已預定前往東京的機票，並準備代表塞爾維亞在奧運出賽，這代表他將有機會挑戰自女子傳奇葛拉芙後，第二位年度金滿貫的達成者。

而這也將是約克維奇生涯第四度征戰奧運，上一屆里約奧運他在男單首輪就爆冷止步，個人最佳成績則為北京奧運的銅牌，假使今年能拿下生涯首面奧運金牌，約克維奇也將成為繼美國阿格西、西班牙納達爾後，男單史上第三位達成生涯金滿貫的球員。

在約克維奇成為今年奧運網球最大咖的參賽球星後，仍有不少名將陸續宣布退賽，包括男單世界排名第17名的澳洲22歲好手德米納爾，因為新冠肺炎篩檢陽性宣布退出國家代表隊。

而女單里約奧運銀牌德國柯波兒、倫敦奧運銅牌雅莎蘭卡也分別因為調整狀況和疫情考量決定退賽，讓過去兩屆女單奪牌選手中，僅剩下捷克克薇歐娃將參賽。

東京奧運 約克維奇 社群網站

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