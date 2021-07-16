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東奧／美國男籃熱身賽丟臉 杜蘭特：金牌目標不變

記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特。（美聯社）
杜蘭特。（美聯社）

美國男籃熱身賽接連敗給奈及利亞和澳洲，陣中球員包括比爾（Bradley Beal）和葛蘭特（Jerami Grant）先後觸發新冠肺炎健康安全協議，其中比爾更是要退出奧運，這也讓美國隊還沒出征奧運就先蒙上一層陰影。

不過身為球隊領袖，杜蘭特（Kevin Durant）近日在接受採訪時表示自己並不擔心球隊現階段面臨到的掙扎，並且很清楚球隊將會面臨到的嚴厲挑戰，但他也坦言美國隊的目標依舊沒有改變，就是全力爭取金牌。

「我們是支團結一致且努力尋找自己角色的球隊，」杜蘭特說，「我們擁有許多出色的球員，這意味著你可以利用很多不同方式打比賽，這也導致我們有時候在進攻和防守上陷入猶豫不決。在我們還在釐清這些事情的時候，其他球隊早已經成立，開始運行。」

「你可以看看每一支參賽球隊的球員名單，你就會找到答案，每一隊裡面都有天賦出眾的NBA球星。我們當然也有聯盟中最好的球員，但這些國家同樣也都有在NBA效力的球員，他們現在是球隊第一選擇，也習慣在國際賽扮演這樣的角色。做為一支球隊，我們仍在調整，這不是在為輸球找藉口，只是人們需要了解更多前後因果關係。」杜蘭特補充道。

「我們都知道要在奧運奪下金牌不是一件容易的事情，但我們的目標從未改變，我們會做好準備的。」杜蘭特說。

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