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東奧／不開放觀眾 5大設施「淪廢物」沒用過就得拆

體育新聞組／綜合報導
舉辦自由車BMX賽及滑板比賽的有明都市運動公園，不只奧運期間無法讓觀眾入場，會場坐席更是在賽事結束就會拆除。（取材自推特）
舉辦自由車BMX賽及滑板比賽的有明都市運動公園，不只奧運期間無法讓觀眾入場，會場坐席更是在賽事結束就會拆除。（取材自推特）

東京奧運將於7月23日開幕，然而受到疫情影響，場館大多無法開放觀眾入場。除了讓賽事氣氛大打折扣之外，日本為了奧運而打造許多美輪美奐的設施，很可能面臨未經使用下，就在賽會結束後拆毀的命運。

根據日本媒體「日刊現代」報導，奧運官方原先在台場的「夢想大橋」處，設計名為「OLYMPIC PROMENADE」的聖火台，並規劃在周邊舉辦活動，但如今情勢之下未能如願。長達10多公尺的「夢想大橋」本身，雖然擺放了不少奧運相關標誌，本來是讓大批遊客造訪的聖地，現在也只能冷冷清清。

原先想打造奧運氛圍的「夢想大橋」，因為沒有觀眾顯得冷清。（取材自推特）
原先想打造奧運氛圍的「夢想大橋」，因為沒有觀眾顯得冷清。（取材自推特）

既然沒有觀眾，那花大錢設計的豪華觀眾席，自然也不會有人使用。報導指出，包括滑板賽事場地的「有明都市運動公園」、籃球等賽事的會場「青海都市運動公園」、馬術比賽會場「馬事公苑」等等，觀眾席都將在一位觀眾都沒有入場過的情況下，於大會結束之後撤除。

另外，作為「視覺的消暑對策」的「牽牛花園」，原先預計將擺上日本小朋友們所種植的牽牛花，現在當然沒辦法發揮功能。東京地鐵（東京メトロ）站內，本來就設計了許多東奧相關的視覺藝術文字，但在無法開放觀眾之下，就完全喪失了該有的意義。

東奧相關人士指出，會造成這些浪費，主因在於日本政府直到很近期，才宣布要以「無觀眾」的方式開辦。如果早點做出決定，那麼很多東西就能及早取消。建築師森山高至也批判，日本政府根本沒有計畫備案，最後才突然宣布不開放觀眾，才會造成現今許多設備變得無用武之地。

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