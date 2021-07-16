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東奧／牙買加閃電「3金天花板」田徑百米誰稱王

中新社／北京16日電
「牙買加閃電」柏特。（路透）
「牙買加閃電」柏特。（路透）

東京奧運田徑比賽將於7月30日正式打響，共將產生48枚金牌，是東奧產生金牌數最多的項目，誰能成為「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）後閃耀世界的田徑明星？

奧運田徑比賽中，男子百米飛人大戰最受關注。牙買加飛人柏特是過往三屆奧運最優秀的男子短跑運動員——從2008年北京奧運到2016年里約奧運，他包攬了男子100米、200米6枚金牌，還兩次奪得接力冠軍，至今仍保持男子100米、200米世界紀錄。

已經退役的柏特不久前放話，不相信自己的世界紀錄將在東京奧運被打破。他進一步解釋稱，並不是說將來無法打破，而是當前這批人不可能跑出9秒58、19秒19。

柏特這番「凡爾賽」的言論其實不無道理。

布魯梅爾。（美聯社）
布魯梅爾。（美聯社）

回顧整個東京奧運周期，世界田壇始終未能出現如柏特一般統治級別選手。曾經的「短跑王國」牙買加在柏特退役後式微，本賽季甚至無人跑進10秒大關，頽勢已相當明顯；杜哈世錦賽冠軍、美國飛人柯爾曼（Christian Coleman）被譽為柏特接班人，但由於漏檢被認定興奮劑違規遭到禁賽，最終無緣東京奧運。

本賽季共有6位美國選手跑進9秒90，成績最好的當屬布魯梅爾（Trayvon Bromell）跑出的9秒77。不出意外，美國短跑有望重奪百米金牌，但依然很難撼動柏特創下的世界紀錄。

蘇炳添（左）。(中新社)
蘇炳添（左）。(中新社)

在男子百米賽場上，中國飛人蘇炳添是首位闖入10秒大關的亞洲選手，又曾兩度晉級世錦賽百米決賽，與柏特同場競技。本賽季蘇炳添兩次「破10」狀態正佳，他近期坦言，如果進入奧運決賽，將衝擊更好的名次。

日本選手山縣亮太上月曾以9秒95打破了日本全國紀錄。除了在百米單項上進入決賽，日本方面更直言將爭取贏得4×100米接力金牌，主場作戰的日本短跑也將力爭成為亞洲短跑之王。　

東京奧運 日本 美國

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