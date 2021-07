東奧／約克維奇「訂了飛東京機票」挑戰年度金滿貫

網壇世界球王約克維奇 (Novak Djokovic)今天宣布將參加東京奧運 ,使其有機會成為第一位締造年度金滿貫(Golden Grand Slam)的男子選手。

法新社報導,約克維奇的推文寫道:「我訂了飛往東京的班機,將光榮加入塞爾維亞隊競逐奧運。」

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x