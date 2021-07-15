我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

東奧／約克維奇「訂了飛東京機票」挑戰年度金滿貫

中央社／巴黎15日綜合報導
約克維奇。（美聯社）
約克維奇。（美聯社）

網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天宣布將參加東京奧運，使其有機會成為第一位締造年度金滿貫（Golden Grand Slam）的男子選手。

法新社報導，約克維奇的推文寫道：「我訂了飛往東京的班機，將光榮加入塞爾維亞隊競逐奧運。」

34歲的約克維奇今年接連在澳網、法網與溫網封王，若他又接著拿下奧運金牌和美網冠軍，將成為第一位達成年度金滿貫成就的男性。

約克維奇11日剛拿下溫網第6冠及第20座大滿貫金杯。賽後他曾坦言對於參與東奧的熱度降低，說自己參賽的機率「一半一半」。

德國退役女將葛拉芙（Steffi Graf）是目前網壇唯一的年度金滿貫得主。

包括西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德瑞（Roger Federer）、奧地利好手提姆（Dominic Thiem）、美國女將小威廉絲（Serena Williams）、白俄羅斯好手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、德國球星柯貝（Angelique Kerber）都已退出東奧。

東京奧運 約克維奇 德國

上一則

東奧／中國「乒」5金 混雙「歷史1金」各國狠搶

延伸閱讀

約克維奇憂心疫情 去東奧有機會「50、50」

約克維奇憂心疫情 去東奧有機會「50、50」
「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數

「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數
溫網／約克維奇3連霸 20座大滿貫平費納

溫網／約克維奇3連霸 20座大滿貫平費納
溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐洲杯

溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐洲杯

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45
布羅梅爾（左）是賽事頭號熱門。（Getty Images）

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

2021-07-10 18:40

超人氣

更多 >
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅