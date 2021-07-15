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東京奧運23日登場 旅遊業推免費線上體驗

中央社／台北15日電

東京奧運將在23日登場，Airbnb今天宣布，和國際奧林匹克委員會等合作，在奧運期間推出超過200項由全球頂尖運動員主持的線上體驗，並與日本志工支援基金會推出20項免費體驗。

延宕一年的東京奧運將在7月23日登場，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年東京奧運多數比賽採用無觀眾閉門賽事。

旅遊業者Airbnb今天發出新聞稿宣布，和國際奧林匹克委員會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）合作，在奧運期間展開特別計劃，推出超過200項由全球頂尖運動員主持的線上體驗，向大眾分享他們對運動的熱情。

包含兩屆世界衝浪冠軍佛羅倫斯（John Florence）、2016年奧運鐵人三項銀牌得主布朗里（Jonny Brownlee）、2016年奧運競技帆船金牌得主米爾斯（Hannah Mills）、英國2020年奧運游泳項目代表選手愛麗絲（Alice Dearing）和2016年夏季帕運短跑金牌冠軍皮考克（Jonnie Peacock）等人都將現身在民眾的螢幕前。

Airbnb說，旅客還可以直接與傳奇運動員像是有「天下第二人」稱號的NBA頂尖球員皮朋（Scottie Pippen）、大鳥博德（Larry Bird）及被封為NBA「四大中鋒」之一的尤英（Patrick Ewing）線上相見；男子400公尺接力世界紀錄保持人麥可強森（Michael Johnson）、兩屆奧運女足金牌夏登（Brandi Chastain ）也將加入線上體驗的互動行列。

此外，Airbnb也與日本志工支援基金會（Nippon Foundation Volunteer Support Center）合作，推出一系列共20項免費的線上體驗，在奧運志工的帶領之下，旅客們能展開奧運場館巡禮、深入瞭解日本文化，並體驗來自日本在地志工的待客之道。

Airbnb指出，與皮朋合作不只如此，他將打開芝加哥宅邸的大門，讓幸運的美國旅客可在奧運期間入住，並以每晚僅92美元的標誌性價格來紀念他以8號球員出戰並一舉奪金的1992年巴賽隆納奧運。

東京奧運 日本 NBA

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