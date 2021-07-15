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東奧／巴西23歲賽艇帥哥 凌晨4點訓練 兼職當外送員

新華社／里約15日電
沃特因今年才23歲。(取材自Instagram)
沃特因今年才23歲。(取材自Instagram)

23歲的里約青年盧卡斯·沃特因(Lucas Verthein)是巴西奧運代表團中的賽艇選手，然而除了運動員的身分外，他還是一名「外賣小哥」。

沃特因每天凌晨4點起床，要訓練6個小時，而且每周七天從不間斷。在訓練的間歇他還在一家電子產品維修點工作，同時還幫助母親送外賣。

從小父母離異的沃特因是媽媽和外婆養育大的，因此當母親失業時，他就明白自己必須承擔起家中的生活重擔，除了訓練他必須有其他工作，母親在家製作甜點，他就負責外出送貨。

他還在海灘上當過槳板的教練，在學校裡向同學售賣布朗尼蛋糕，因此訓練和幫助家裡賺家用一直是同時進行。

沃特因曾經也像一些青少年一樣天天宅在家裡，喜歡打電腦遊戲。在14歲的時候一個朋友帶他認識了賽艇這項運動，誰知道他進入這個領域後進步很快，而且取得了一個又一個冠軍。

8年前他加入了里約的博塔弗戈賽艇俱樂部，現在已經獲得88個全國和世界冠軍，是第一個登上青年世錦賽男子單人雙槳項目領獎台的拉美運動員。

沃特因曾經代表巴西隊參加過幾乎所有級別的賽艇比賽，包括單人、雙人、四人和八人級別，但主攻項目是單人雙槳。他的第一次國際大賽是在2015年，當時就拿了三塊獎牌。

今年3月里約舉行的美洲地區資格賽上沃特因獲得了東京奧運參賽券，之後他參加了兩站賽艇世界杯賽作為備戰。他說：「這兩站世界杯的比賽經驗對我來說非常重要，讓我對大賽更好適應。我今年第一年在成年組比賽，成績在世界前12名，還不錯。」

沃特因正在為奧運做最後的衝刺。他說：「我們最後的衝刺階段日程很緊。上周我們進行了大量的長距離訓練，現在又開始針對速度進行訓練，需要良好的體能，我希望能夠以最好的狀態到達東京。」

沃特因稱以最好的狀態到達東京。(取材自Instagram)
沃特因稱以最好的狀態到達東京。(取材自Instagram)

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