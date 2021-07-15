東奧／中國「乒」5金 混雙「歷史1金」各國狠搶

許昕（左）/劉詩雯組合力拚搶下混雙歷史第一金。(新華社)

東京奧運 將在當地23日晚上7點揭幕，第二天，乒乓球比賽打響，本屆乒乓球共有五枚金牌會產生，分別是男團、女團、男單、女單及今年加入的混雙五個項目，混雙最快在26日產生「金」主，是五個項目中最早決出金牌。

據搜狐體育報導，本屆東京奧運會，中國 隊派出六名選手出戰，分別是馬龍、樊振東、許昕、劉詩雯、陳夢和孫穎莎。其中馬龍、樊振東、陳夢、孫穎莎出戰男女單打和男女團體，許昕和劉詩雯則參加混雙和男女團體的爭奪。

陳夢首次參加奧運比賽。 (新華社)

據報導，上周國際乒聯才公布奧運會各單項種子排序，男單方面，樊振東和馬龍分列頭兩號種子，女單則是陳夢和孫穎莎；依這個排序，中國選手不會在單打決賽前提前遭遇內戰，如果四名運動員都能在單打比賽中保持不敗，中國隊將包攬男女單打的金銀牌。另外，中國隊在男女團體項目也均列頭號種子，可以說在團體賽上，中國隊的統治力甚至要高於單打。

在混雙項目上，許昕/劉詩雯同是頭號種子，但這個項目每個協會只能派出一組出戰，該項又是奧運會的「歷史第一金」，因此各國強手虎視眈眈，也讓混雙成為了本屆奧運會爭奪最為激烈的一個項目。

報導指出，對於近30年來成績輝煌的中國乒乓球隊而言，拚下包攬五枚金牌是從未改變的目標，不過中國隊則面臨的極大挑戰，尤其是在女子項目上，陳夢和孫穎莎是從未出戰過奧運會的新人，而混雙項目上的劉詩雯又在最近一年多的時間裡飽受傷病困擾，因此中國隊在女單、女雙及混雙面臨不小的壓力。

馬龍有望替中國乒乓包金搶銀。(新華社)

報導稱，剛結束的奧運熱身賽，男隊四名奧運選手均有很好的表現，但女隊方面陳夢和孫穎莎卻接連在單打項目上輸球，暴露出不小隱患。

另據中國青年報報導，中國乒協主席劉國樑說這次奧運會備戰極其艱難，尤其是受疫情 影響，乒乓球比賽不允許球員用手接觸球檯，包括吹氣。這一新規可能對中國代表隊帶來不小的挑戰，日前在山東威海舉辦的熱身賽，真實模擬了東奧的比賽環節和要求，結果馬龍就因習慣性用手擦被汗濕了的球枱，一天內連吃兩張黃牌。

樊振東、劉詩雯等國乒強將也直言對新規「有些不適應」，樊振東表示，確實需要改變一些比賽中的習慣，不過大家都需要這樣改變，所以是公平的。