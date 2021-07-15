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東奧／40歲標槍媽媽 再披戰袍 拚第4面獎牌

體育新聞組／綜合報導
捷克女子標槍好手史波塔科娃日前以63公尺08拿下鑽石聯賽摩納哥站金牌。(Getty Images)
捷克女子標槍好手史波塔科娃日前以63公尺08拿下鑽石聯賽摩納哥站金牌。(Getty Images)

今年已經40歲的捷克女子標槍好手史波塔科娃(Barbora Spotakova)日前以63公尺08拿下鑽石聯賽摩納哥站金牌，驚艷眾人，她將再次披上捷克國家隊戰袍，有望再為捷克添一面獎牌。

身高182公分、體重80公斤的史波塔可娃，過去在2008年北京奧運就以72公尺28成為世界紀錄保持者，至今還無人能超越；2012年倫敦奧運順利衛冕，2016年里約奧運則未能奪金，僅獲銅牌無緣衛冕，但依舊是標槍界代表性人物。

史波塔可娃以七項混合運動第四名開啟田徑生涯，2000年時代表捷克參加世界青年田徑錦標賽，之後在2003及2005年世界大學運動會拿下標槍第四和第一的成績，奠定她在標槍項目的基礎，之後她在2007、2009、2015、2017都拿下世界田徑錦標賽標槍冠軍。

史波塔科娃2016年里約奧運拿到銅牌。(美聯社資料照片)
史波塔科娃2016年里約奧運拿到銅牌。(美聯社資料照片)

史波塔科娃是捷克樂團「三姐妹」（Tři Sestry）的愛好者，在2008年北京奧運前，樂團團長Lou Fanánek Hagen稱如果史波塔科娃獲得奧運金牌，將作一首關於她的歌曲，結果史波塔科娃如願拿到金牌，樂團因此創作歌曲「第四個姐妹」（Čtvrtá sestra）以慶祝她的勝利。

剛滿40歲的史波塔可娃在田徑場上鬥志不減，東京奧運將再次披上捷克國家隊戰袍，力拚再為捷克添一面獎牌。

史波塔科娃2008年北京奧運拿下金牌。(路透資料照片)
史波塔科娃2008年北京奧運拿下金牌。(路透資料照片)

東京奧運 北京 倫敦

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