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日皇德仁將獨自出席東奧開幕式 雅子預料不陪同

中央社東京14日綜合外電報導
日媒報導，擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁的日皇德仁，預料將出席7月23日的東奧開幕式並發表開幕宣言。美聯社
日媒報導，擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁的日皇德仁，預料將出席7月23日的東奧開幕式並發表開幕宣言。美聯社

日媒報導，擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁的日皇德仁，預料將出席7月23日的東奧開幕式並發表開幕宣言。不過，相關人士表示，皇后雅子預料不會隨同出席。

日本產經新聞報導，過去在日本舉辦的奧運會，日皇與皇后會聯袂出席開幕式，但考量到東奧受COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情影響，開閉幕式及多數賽事已決定閉門舉行，並大幅縮減進場人數，因此，相關單位正協調由德仁獨自出席，並發表開幕宣言。

奧林匹克憲章規定，主辦國的國家元首將發表開幕宣言。日本截至目前為止主辦的奧運會，例如擔任1964 年東奧及1972年札幌冬奧名譽總裁的昭和天皇，就跟香淳皇后共同出席，發表開幕宣言。

1998年長野冬奧開幕式，當時在位中的上皇明仁發表開幕宣言，上皇后美智子也陪同出席。

相關人士表示，過去奧運舉行期間，日皇跟皇后都有親臨現場觀看賽事的機會，但今年受到多數賽事採閉門舉行影響，德仁與雅子也在檢討不到現場觀賽。

TBS電視台報導，不僅德仁一家人，目前正以皇族人士都不親臨場館觀賽的方向進行協調。

德仁預計22日下午在皇居宮殿接見國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）及IOC成員；23日開幕式前與各國領袖會晤，這兩天行程預料也都由德仁獨自出席，雅子原則上不會陪同。

另外，產經新聞還報導，不只一位相關人士透露，有關7月23日舉行的東奧開幕式，除了選手以外出席的大會相關人士將縮減到數百人規模。

相關單位原本期望能開放約一萬人，但東奧暨帕運組織委員會表達縮減要求。也有可能受到首都圈1都3縣確定將舉行閉門賽事影響，不少人選擇不參加開幕式。

相關單位原本有意邀請IOC等營運相關人士、贊助商等相關人士出席開幕式，但7月8日舉行的東奧5方會談決定多數場館閉門舉行時，日本政府要求減少相關人士入場，「希望限真正跟營運有關的必要人士進場」。

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