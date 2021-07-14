東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

中國 奧運代表團14日亮相，共派出運動員431人，這也是中國隊境外參賽規模最大的一屆奧運。此外，微博 也流出中國隊將在東京奧運 開幕式的服裝，不是印象中大紅、大黃配色的「番茄炒蛋」組合了。

澎湃新聞報導，東京奧運會是中國體育代表團境外參賽規模最大的一屆奧運會。目前，代表團成員疫苗接種率達99.61%。

運動員平均年齡25.4歲，年齡最小的是跳水隊的全紅嬋，現年僅14歲；年齡最長的是馬術隊的李振強，今年已經52歲。

東京奧運中國代表團的開幕服裝曝光。（取材自微博）

運動員中有11個項目的24人為奧運冠軍， 其中19人為里約奧運冠軍，包括曹緣、趙帥、石智勇、朱婷、鍾天使、馬龍、諶龍等。

中國本次出戰東京奧運會的運動員中，女子田徑運動員鞏立姣、女子跆拳道運動員吳靜鈺、男子射擊運動員龐偉、男子蹦床運動員董棟等將成為奧運「四朝元老」，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。

此外，在北京奧運、倫敦奧運、里約奧運總是穿著「番茄炒蛋」的中國隊，今年變身「青花瓷」。微博流出的照片顯示，中國隊改穿豎條紋西服、灰色西褲與藍色碎花裙子，有網友評價設計有點「醜」，未能充分體現運動員們的青春活力，不過也有人稱讚多了典雅。