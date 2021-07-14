我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

東奧在即疫情卻不妙 東京新增確診單日破千

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

體育新聞組／綜合報導
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

中國奧運代表團14日亮相，共派出運動員431人，這也是中國隊境外參賽規模最大的一屆奧運。此外，微博也流出中國隊將在東京奧運開幕式的服裝，不是印象中大紅、大黃配色的「番茄炒蛋」組合了。

澎湃新聞報導，東京奧運會是中國體育代表團境外參賽規模最大的一屆奧運會。目前，代表團成員疫苗接種率達99.61%。

運動員平均年齡25.4歲，年齡最小的是跳水隊的全紅嬋，現年僅14歲；年齡最長的是馬術隊的李振強，今年已經52歲。

東京奧運中國代表團的開幕服裝曝光。（取材自微博）
東京奧運中國代表團的開幕服裝曝光。（取材自微博）

運動員中有11個項目的24人為奧運冠軍， 其中19人為里約奧運冠軍，包括曹緣、趙帥、石智勇、朱婷、鍾天使、馬龍、諶龍等。

中國本次出戰東京奧運會的運動員中，女子田徑運動員鞏立姣、女子跆拳道運動員吳靜鈺、男子射擊運動員龐偉、男子蹦床運動員董棟等將成為奧運「四朝元老」，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。

此外，在北京奧運、倫敦奧運、里約奧運總是穿著「番茄炒蛋」的中國隊，今年變身「青花瓷」。微博流出的照片顯示，中國隊改穿豎條紋西服、灰色西褲與藍色碎花裙子，有網友評價設計有點「醜」，未能充分體現運動員們的青春活力，不過也有人稱讚多了典雅。

中國參加本屆東京奧運會代表團，14日下午正式亮相。（取材自澎湃新聞）
中國參加本屆東京奧運會代表團，14日下午正式亮相。（取材自澎湃新聞）

東京奧運 中國 微博

上一則

東奧／麥當勞打工仔「跳」進奧運 美國女將勇敢追夢

下一則

東奧帕運共同概念向前邁進 聖火台佐藤大操刀

延伸閱讀

東奧／對手也是隊友 中國首對父子檔同戰奧運馬術

東奧／對手也是隊友 中國首對父子檔同戰奧運馬術
國際奧會主席口誤 東京致詞竟稱中國人民

國際奧會主席口誤 東京致詞竟稱中國人民
中國代表團批評東奧防疫鬆散 選手旅客混住

中國代表團批評東奧防疫鬆散 選手旅客混住
東奧開幕典禮 美國第一夫人將率團出席

東奧開幕典禮 美國第一夫人將率團出席

熱門新聞

義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
布羅梅爾（左）是賽事頭號熱門。（Getty Images）

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

2021-07-10 18:40

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭
亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水
通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅