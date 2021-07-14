東奧／中國乒乓奪金「障礙」 竟與防疫新規定有關
距離奧運開幕還剩9天，乒乓球霸主中國代表隊日前已在山東威海完成了奧運前最後一次熱身賽。中國乒乓球協會主席劉國梁表示，受新冠疫情影響，奧運乒乓球比賽不允許球員用手接觸球台、吹氣，所以備戰時，球隊想盡辦法磨練球員抗壓、抗干擾的能力。
中新網報導，中國乒乓球代表隊成員已經公布，女單：陳夢、孫穎莎；女團：陳夢、孫穎莎、劉詩雯；P卡（候補）：王曼昱。男單：馬龍、樊振東；男團：馬龍、樊振東、許昕；P卡（候補）：王楚欽。混雙：許昕／劉詩雯。
從2008年北京奧運到2016年里約奧運，中國乒乓球隊已在連續三屆包攬奧運金牌大包攬。而這次東京奧運會增加了混雙項目，中國隊有望拿下第五枚金牌。
不過，許多運動選手都會有自己習慣的動作與穩定狀況的「小習慣」，以乒乓球為例，有些選手習慣發球前先擦球台、對球吹氣等，但因為全球新冠疫情尚未平息，奧運主辦這次新增因應疫情的特殊規定。
劉國梁受訪時說，這次奧運會，備戰是極其艱難的，有太多的困難，太多的問題，其中就包括疫情期間的一些特殊規則。「你像不能拿手擦球台、包括吹氣，所以我們現在就想盡辦法磨煉球員抗壓、抗干擾能力」。
東京奧運乒乓球比賽將於7月24日拉開戰幕，26日將產生混雙奧運歷史首金。
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