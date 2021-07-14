東奧／中國乒乓奪金「障礙」 竟與防疫新規定有關

中國乒乓球奧運熱身賽，代表選手陳夢（右）和劉詩雯（左）。（新華社）

距離奧運開幕還剩9天，乒乓球霸主中國 代表隊日前已在山東威海完成了奧運前最後一次熱身賽。中國乒乓球協會主席劉國梁表示，受新冠疫情 影響，奧運乒乓球比賽不允許球員用手接觸球台、吹氣，所以備戰時，球隊想盡辦法磨練球員抗壓、抗干擾的能力。

中新網報導，中國乒乓球代表隊成員已經公布，女單：陳夢、孫穎莎；女團：陳夢、孫穎莎、劉詩雯；P卡（候補）：王曼昱。男單：馬龍、樊振東；男團：馬龍、樊振東、許昕；P卡（候補）：王楚欽。混雙：許昕／劉詩雯。

從2008年北京奧運到2016年里約奧運，中國乒乓球隊已在連續三屆包攬奧運金牌大包攬。而這次東京奧運 會增加了混雙項目，中國隊有望拿下第五枚金牌。

不過，許多運動選手都會有自己習慣的動作與穩定狀況的「小習慣」，以乒乓球為例，有些選手習慣發球前先擦球台、對球吹氣等，但因為全球新冠疫情尚未平息，奧運主辦這次新增因應疫情的特殊規定。

劉國梁受訪時說，這次奧運會，備戰是極其艱難的，有太多的困難，太多的問題，其中就包括疫情期間的一些特殊規則。「你像不能拿手擦球台、包括吹氣，所以我們現在就想盡辦法磨煉球員抗壓、抗干擾能力」。

東京奧運乒乓球比賽將於7月24日拉開戰幕，26日將產生混雙奧運歷史首金。