網球／費德勒膝傷復發 「忍痛」退出東京奧運

瑞士網球名將費德勒退出的東京奧運賽事。 （路透）

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）13日表示，由於膝傷在草地球場賽季復發，他已退出將於23日登場的東京奧運 賽事。

將於下月滿40歲的費德勒，曾於去年接受兩次膝蓋手術，並復健超過一年。

他上月在法國公開賽（French Open）贏得第三輪後，為讓膝蓋休息，為草地球場賽季備戰，決定退賽。

他在本月稍早的溫布頓 錦標賽一路過關斬將，似乎又回到巔峰狀態，卻在8強賽迎戰波蘭好手胡爾卡（Hubert Hurkacz）時，以3比6、6比7（4比7）、0比6直落三爆冷慘敗。

費德勒在推特推文表示：「在草地球場賽季，我的膝傷不幸復發，並已接受必須退出東京奧運。」

「我無比失望，每次代表瑞士出賽，都是我的榮譽和生涯的高潮。」

他也表示：「我已開始復健，希望這個夏季稍後重返ATP巡迴賽。我祝瑞士全隊好運，我會從遠方極力為他們喝采。」

「瑞士特快車」費德勒曾20度在大滿貫賽封王，目前只有西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）及塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）達成這項紀錄。

費德勒曾在2008年北京奧運拿下雙打金牌，四年後在倫敦奧運贏得單打銀牌，球迷原寄望他在東京奧運奪下首面單打金牌。

納達爾在法國公開賽4強戰遭到世界球王喬科維奇淘汰後，上月中也在推特宣布，「在傾聽自己的身體並與我的團隊討論後」，為了延長個人職業生涯，他決定不參加今年的溫布頓網球賽和東京奧運。