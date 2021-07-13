國際奧會主席口誤 東京致詞竟稱中國人民

國際奧林匹克委員會主席巴赫(左)上周抵達東京後進行隔離，今天首度在大眾前現身，致詞時卻口誤把主辦城市的「日本人民」誤稱為「中國人民」。(美聯社)

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）上周抵達東京後進行隔離，今天首度在大眾前現身，致詞時卻口誤把主辦城市的「日本 人民」誤稱為「中國 人民」，趕緊更正。

影片來源：YouTube The Guardian

東京奧運 再過10天就要揭幕，選手陸續入住選手村。巴赫今天稱讚東京是「有史以來準備最周全」的主辦城市。

奧運開幕倒數，東京都卻再次進入緊急狀態，在東京及周邊城市場館舉辦的所有奧運賽事將在無觀眾的狀態下進行。

巴赫上周抵達日本，隔離3天。他今天對東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子說，主辦方「做得非常好」。

他說：「你們成功讓東京成為史上準備最周全的主辦城市。在面對困境的情況下，這更加了不起。」

巴赫在提到主辦方日本時犯了口誤，把「日本人民」說成了「中國人民」。

他說：「我們的共同目標是舉辦讓大家安全和安心的賽事，對運動員、所有代表，更重要的是對所有中國人民......日本人民。」

巴赫以英文致詞，被譯為日文。雖然翻譯並沒有呈現出他的失誤，但多數日本媒體迅速報導這起事件，並在社群媒體引發話題。

選手村今天開放，但沒有任何歡迎儀式，或是過去奧運常見的媒體曝光，選手們默默入住。

主辦方甚至拒絕說明有哪些國家的選手入住，或是選手村目前有多少人。

東奧採取嚴格防疫措施，選手在比賽的5天前才能入住選手村，無論奪下獎牌或遭到淘汰，比賽結束後48小時內就必須離開。