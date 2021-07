籃球／美國隊歡樂練球 72歲波總居然也被罰折返跑

美國 男籃雖然在今天10日的奧運 熱身賽以87:90爆冷敗給奈及利亞,不過他們賽前的訓練很歡樂,勒夫(Kevin Love)就發布影片分享成員間罰跑的畫面,就連72歲老教頭波波維奇(Gregg Popovich)也不放過。

來源:Starr Cards

本屆奧運夢幻隊仍眾星雲集,包含籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)、拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、巫師後衛比爾(Bradley Beal)通通入列,欲挑戰四連霸的他們訓練階段充滿歡笑,甚至有球員反過來處罰教練折返跑的畫面。

照片中可以看到,就連馬刺隊主帥、本屆美國隊總教練的波波維奇、勇士 教頭(Steve Kerr)也認命接受處罰,在一旁的里拉德與葛蘭特(Jerami Grant)笑倒在地。

.@USAbasketball head coach Gregg Popovich joined in with the rest of the coaching staff on running some drills at the end of practice today, much to the amusement of @Dame_Lillard and @JeramiGrant 😂 pic.twitter.com/JtqI7qZXCE