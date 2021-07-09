網球／不願無觀眾比賽 澳洲「壞小子」怒退出奧運

基里洛斯。（歐新社）

東京奧運 在宣布今年賽事確定將改為閉門開打，而此舉也引發澳洲 網球好手基里洛斯（Nick Kyrgios）的不滿，表態將退出東京奧運行列。

今年溫網在男單第三輪因腹部傷勢退賽的基里洛斯，雖然已取得東京奧運參賽資格，不過在他退賽後就傳出奧運行可能生變，而東京奧運宣布將改為不開放觀眾、閉門開打後，基里洛斯也宣布將棄賽的消息。

世界排名第60名的「壞小子」基里洛斯，在個人社群網站 上表示，退出奧運對於他來說雖然不是個容易的決定，而代表澳洲參加奧運更是他一直以來的夢想，他也知道錯過這次，未來可能也不再會有機會代表澳洲參加奧運。

不過基里洛斯強調，在空無一人的球場打球，永遠都不是他想要做的事情，有傷在身的他也不願意佔去一個奧運空缺，讓其他健康的澳洲選手因此無法代表國家出賽，「現在我會花一點時間來讓我的身體恢復，祝福所有澳洲選手，我會盡快回到球場上。」

而包括基里洛斯在內，今年退出奧運男單賽場的還包括了西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）、巴提斯塔・艾格特（Roberto Bautista Agut）、奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）、洛尼奇（Milos Raonic）、瑞士瓦文卡（Stan Wawrinka）、美國伊斯納（John Isner）等名將，至於溫網賽程在昨天止步的費德勒（Roger Federer），也表態將會在下周決定是否參加東京奧運。