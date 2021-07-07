「最性感運動員」Alica Schmidt 出戰東奧田徑賽

被媒體封為「最性感運動員」的Alica Schmidt將代表德國出征東京奧運。（取材自Instagram）

被媒體封為「最性感運動員」的德國 正妹Alica Schmidt擁有堪比模特兒般的佼好身材，原定去年將代表國家出征東京奧運 ，無奈受到疫情 阻擾而擱置。但近日，Alica Schmidt就透過了Instagram宣布，她將再度披上德國隊隊服，參與奧運的1600公尺接力賽項目。

被媒體封為「最性感運動員」的Alica Schmidt將代表德國出征東京奧運。（取材自Instagram）

被媒體封為「最性感運動員」的Alica Schmidt將代表德國出征東京奧運。（取材自Instagram）

自小就投身田徑訓練的Alica Schmidt因為擁有速度跑的天賦，很快的就受到矚目，今年不過22歲的她，也如願獲得了參與奧運比賽資格。Alica Schmidt忍不住在Instagram上宣布這個好消息之外，更直呼「這實在太不真實了！東京在呼喚我，我要去參加奧運了！」讓所有人都感受到她的喜悅。在社群軟體上有著超過177萬粉絲的Alica Schmidt，完全具備了成為網路紅人的各項條件，包括了讓人稱羨的好身材，以及高顏值，但從沒有想過要放棄運動員身份。反而更希望眾人能關注她在運動領域的成績與努力，而Alica Schmidt也藉參與東奧證明了自己。

被媒體封為「最性感運動員」的Alica Schmidt將代表德國出征東京奧運。（取材自Instagram）

被媒體封為「最性感運動員」的Alica Schmidt將代表德國出征東京奧運。（取材自Instagram）

根據德國體育台「Sport1」的報導，去年因為新冠肺炎緣故，Alica Schmidt無法前進東奧時，感到失落。但她沒有放棄強化自己的機會，反而在疫情期間，選在近郊無人的區域，積極的進行鍛鍊。除了即將披上的德國隊戰袍，身為PUMA支持的選手之一，Alica Schmidt在私下也常常穿著該品牌亮相。特別是兩截式的背心跟緊身褲造型，讓許多男性網友大飽眼福。不僅如此，除了運動裝束，Alica Schmidt也樂於在Instagram上分享自己穿著清涼的美照，為自己贏得了「最性感運動員」的美譽。而且相信東京奧運，有她的參與，會讓緊張比賽又多了一道美麗的風景。