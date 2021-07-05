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奧運／選手政治表態 奧運會將不處罰

體育新聞組／綜合報導

「體育歸體育、政治歸政治」奧運一直以來盡力畫分的界線，今年在東京即將鬆綁，據最新版的守則，運動員可以做出政治表態，前提是不能在比賽、頒獎進行時，且不可針對個人、國家、組織，或影響他人。

奧林匹克憲章第50條規定，「禁止在比賽場所或者奧運區域展示任何政治、宗教或種族的政治宣傳。」然而國際奧會公布的東京奧運新版規定指出，在各項賽事開始前，運動員可以適當表達意見。

這也代表，球員在熱身、球員介紹時，可以穿上帶有意涵的配件，或是比出相關動作，例如單膝跪地或是高舉拳頭，表達對於特定議題的支持，但只要賽事開始、賽後頒獎都不可以出現，選手村內、開閉幕典禮上仍禁止。

近年掀起的「黑人的命也是命」運動，讓美國奧會宣布不會處罰運動員的政治表態動作，短跑好手萊爾斯（Noah Lyles）上個月就在美國奧運田徑選拔賽中穿戴黑色手套、舉起拳頭，隨著國際奧會的鬆動，這個動作在東京奧運也不會受到處罰。

萊爾斯是向奧運史上最知名的「對人權致敬」抗議畫面致敬，1968年奧運男子200公尺決賽，美國選手史密斯（Tommie Smith）、卡洛斯（John Carlos）分別拿下金、銅牌，他們站在頒獎台上舉起帶著黑手套的拳頭，直到國歌結束。

東京奧運 美國 黑人的命也是命

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