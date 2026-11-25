旗山南新社區活寶李柯梗阿嬤24日辭世，聽聞消息，親友都感到十分不捨。（圖／林素卿提供）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄旗山111歲人瑞李柯梗阿嬤18日辭世，她長年熱心參與社區活動與志工服務，還獲頒毅力媽媽表揚，成為社區難忘的生命典範。

高雄市旗山溪洲南新社區的李柯梗阿嬤超過百歲還天天去關懷據點「上課」、當社區志工，樂觀開朗個性是社區活寶，更因熱心參與公眾服務，獲得高雄市母親節 「毅力媽媽」表揚。社區長輩難過說，李柯梗見證台灣從戰爭年代走向數位與人工智慧時代，已於18日離開人世。

李柯梗的身分證登記民國7年（1918年）出生，但家人透露，阿嬤出生時晚報戶口3年，所以今年應該是111歲，多年蟬聯旗山區最高齡人瑞。

李柯梗家中種植香蕉，辛苦拉拔8名子女長大，每天都是第一個到關懷據點報到，幫忙整理環境等其他「同學」到來，下課時由八旬兒子接送回家。李柯梗在96歲完成志工課程，學會寫自己的名字，2021年獲得高市府頒贈「毅力媽媽」。

高雄市小鄉社造志業聯盟理事長林素卿細數，柯梗出生時第一次世界大戰還沒有結束，29歲迎來台灣政權轉換、53歲人類首次登上月球、73歲見證柏林圍牆倒塌、83歲遇到921大地震、93歲遭遇莫拉克風災、104歲 遇到COVID-19疫情。

林素卿說，以前南新社區志工要去巷口把柯梗阿嬤從四色牌的牌桌上找回來社區運動，她雖然年事已高，身體硬朗，跟著大家去市區搭乘輕軌，去新光三越湯姆熊打電動，前陣子還冒雨到社區上課，人在台下坐著輪椅上與大家一起律動，一幕幕清晰畫面浮上心頭，「柯梗阿嬤、珍重再見」。