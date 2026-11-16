韓駐台代表 黃載皓：盼讓更多韓人愛上台灣

韓國駐台新任代表黃載皓，與台灣有深厚感情，自認很台。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 韓駐台代表黃載皓呼籲以影視與歷史故事深化韓台交流，並透過增加航班與觀光合作，帶動更多韓國民眾認識並喜愛台灣。

韓國駐台代表黃載皓接受本報專訪談及韓台關係指出，希望能強化民間交流和軟實力合作，挖掘出韓台共同的故事，讓韓國民眾都能透過電影魔力，像他一樣愛上台灣。此外，如同台灣人染上釜山病，他也希望韓國人能染上台灣熱，來了還想再來，進一步擴大觀光 人次。

黃載皓說，觀光不僅是自然風光，應該還包含背後的故事；現在娛樂產業發達，若能將韓台的故事搬上螢幕，舉例來說，台南是傳統與現代的綜合體，設想一個韓國年輕人來到這裡，跟台南小姐墜入愛河。

黃載皓也提到基隆，他表示，台灣與韓國之間的交會比大家想得更深，例如基隆的勝利巷，有韓國人在日治時期飄洋過海來到異鄉，選擇在戰後定居台灣；如同影集「柏青哥」描寫在日朝鮮人的故事，基隆也存在著這樣的故事。

黃載皓也說，很多人都知道韓國獨立運動英雄申采浩1928年在基隆登岸的時候，被日本警察逮捕，但很少人知道協助他的台灣同伴、台灣文學家林海音的叔叔林炳文更早在海外被捕，「這裡也有韓台之間的故事」。

黃載皓表示，若能從這些文化和歷史，挖掘出動人的故事，讓韓流與台流交會，把兩邊的文化主題結合起來，搬上大銀幕，興許能號召更多韓國人把目光看向台灣，也提升韓台關係。

黃載皓從台灣人去了釜山還想再去的「釜山病」為發想，認為韓國人也可能有「基隆病」、「台南病」等「台灣熱」。

他指出，日本人口是韓國兩倍，去年日本赴台觀光人數達148萬人次，韓國約一百萬人次，仍有提升空間，他看好韓台訪客互訪人次能從現在的300萬，上看500萬；要達成這項目標首先要解決航班問題，如今台韓航線處於飽和狀態，經常一位難求，他7月要來台灣甚至一度買不到機票，因此延遲數日抵達。

黃載皓說，無論是松山與金浦航線，還是桃園與仁川航線，雙方都應立即增加航班班次。他希望能與去過釜山旅遊後便想再次造訪、罹患「釜山病」的台灣旅客一同抵達釜山金海機場；回程時則希望能從首爾金浦機場，用更便宜的票飛回松山機場。