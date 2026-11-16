韓駐台代表黃載皓與台情牽38年 中文流利
韓國駐台代表黃載皓中文流利，因文化與人情味與台灣結緣38年，從留學生到外交官始終鍾情台式生活，也盼為韓台關係持續貢獻。
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韓國駐台代表黃載皓中文流利，因文化與人情味與台灣結緣38年，從留學生到外交官始終鍾情台式生活，也盼為韓台關係持續貢獻。
今年7月上任的韓國駐台代表黃載皓說得一口流利中文，從吃不膩的飯糰早餐到對棒球的瘋狂，黃載皓的「台」，蘊含他與台灣38年牽絆。
黃載皓讀的第一本中文書是「三國演義」，第一部中文電影是「英雄本色」。從書中情節到電影主題曲，他如數家珍，例如英雄本色主題曲「當年情」；也因此，他對中國文化、語言和人民產生濃厚興趣，於是來到台灣留學，希望能親身體驗並學習這些事物。
吸引黃載皓到台灣的不只是語言學習，還有人情味。從留學生到韓國代表，「那時候的青年，現在不再青年」，不變的是他對台式早餐的堅定選擇；他說，直到現在都還是「飯糰加冰豆漿」或「總匯三明治加熱奶茶」，這是跨越38年的味道。今年剛抵台履新時，他還能每天吃兩個飯糰，「吃都吃不膩」，足見熱愛。
他說，「青年黃載皓」剛到台灣時，需要半工半讀，凌晨起床幫一位老阿嬤做飯糰、賣飯糰，「當時阿嬤就給我一、兩個飯糰當早餐」；他回憶，那個時候的飯糰最好吃。
從文化大學出發，黃載皓負笈英國，在倫敦政經學院投身國際關係研究，足跡遍布韓國、美國、北京、日本，也曾擔任青瓦台國家安全室諮詢委員。繞了一圈，年近花甲之際重回台灣。
「我人生的職涯從台北開始，我很快要60歲了，生涯有要總結的感覺」，黃載皓強調，一定不忘初心，為韓台關係做出一點貢獻，也覺得這是老天安排。
今夏中華職棒賽，韓團Super Junior成員、韓國市場台灣觀光代言人圭賢到台北大巨蛋開球，黃載皓親眼見證韓流在台灣的熱度。他說，現場尖叫聲和鼓掌聲浪爆表，根本沒有人注意到他在圭賢之後進場，也沒有人注意到他是當天打者，「但沒有關係，為了韓台關係，就算不是開球，撿球我也可以，沒有問題」。
黃載皓與台灣的牽絆可追溯到38年前，當時他因對中文、文化與台灣人情味深感興趣而來台留學，之後一路在台灣與國際間往返，最終再度回到台灣擔任代表。 他讀的第一本中文書是三國演義，看的第一部中文電影是英雄本色，從劇情、主題曲到文化氛圍都深受吸引，因此開始對中文、文化與台灣產生濃厚興趣，並選擇來台學習。 他最念念不忘的是台式早餐，尤其是飯糰配冰豆漿或總匯三明治配熱奶茶，當年甚至半工半讀幫忙賣飯糰，如今仍說吃都吃不膩，顯示他對台灣生活的深厚情感。
精華 FAQ
黃載皓與台灣的牽絆可追溯到38年前，當時他因對中文、文化與台灣人情味深感興趣而來台留學，之後一路在台灣與國際間往返，最終再度回到台灣擔任代表。
他讀的第一本中文書是三國演義，看的第一部中文電影是英雄本色，從劇情、主題曲到文化氛圍都深受吸引，因此開始對中文、文化與台灣產生濃厚興趣，並選擇來台學習。
他最念念不忘的是台式早餐，尤其是飯糰配冰豆漿或總匯三明治配熱奶茶，當年甚至半工半讀幫忙賣飯糰，如今仍說吃都吃不膩，顯示他對台灣生活的深厚情感。
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