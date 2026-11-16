韓駐台代表黃載皓與台情牽38年 中文流利

南韓駐台代表黃載皓說得一口流利中文，他的「台」蘊含與台灣38年牽絆。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 韓國駐台代表黃載皓中文流利，因文化與人情味與台灣結緣38年，從留學生到外交官始終鍾情台式生活，也盼為韓台關係持續貢獻。

今年7月上任的韓國駐台代表黃載皓說得一口流利中文，從吃不膩的飯糰早餐到對棒球的瘋狂，黃載皓的「台」，蘊含他與台灣38年牽絆。

黃載皓讀的第一本中文書是「三國演義」，第一部中文電影是「英雄本色」。從書中情節到電影主題曲，他如數家珍，例如英雄本色主題曲「當年情」；也因此，他對中國文化、語言和人民產生濃厚興趣，於是來到台灣留學，希望能親身體驗並學習這些事物。

吸引黃載皓到台灣的不只是語言學習，還有人情味。從留學生到韓國代表，「那時候的青年，現在不再青年」，不變的是他對台式早餐的堅定選擇；他說，直到現在都還是「飯糰加冰豆漿」或「總匯三明治加熱奶茶」，這是跨越38年的味道。今年剛抵台履新時，他還能每天吃兩個飯糰，「吃都吃不膩」，足見熱愛。

他說，「青年黃載皓」剛到台灣時，需要半工半讀，凌晨起床幫一位老阿嬤做飯糰、賣飯糰，「當時阿嬤就給我一、兩個飯糰當早餐」；他回憶，那個時候的飯糰最好吃。

從文化大學出發，黃載皓負笈英國，在倫敦政經學院投身國際關係研究，足跡遍布韓國、美國、北京、日本，也曾擔任青瓦台國家安全室諮詢委員。繞了一圈，年近花甲之際重回台灣。

「我人生的職涯從台北開始，我很快要60歲了，生涯有要總結的感覺」，黃載皓強調，一定不忘初心，為韓台關係做出一點貢獻，也覺得這是老天安排。

今夏中華職棒賽，韓團Super Junior成員、韓國市場台灣觀光代言人圭賢到台北大巨蛋開球，黃載皓親眼見證韓流在台灣的熱度。他說，現場尖叫聲和鼓掌聲浪爆表，根本沒有人注意到他在圭賢之後進場，也沒有人注意到他是當天打者，「但沒有關係，為了韓台關係，就算不是開球，撿球我也可以，沒有問題」。