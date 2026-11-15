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吳啟道寂靜人生 更懂得學習與人溝通

文／張策
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聽障籃球國手吳啟道。(記者黃義書／攝影)
聽障籃球國手吳啟道。(記者黃義書／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

吳啟道以自身聽障經驗說明團隊運動與人際溝通的難處，並分享從家庭、球場到教室一路學會靠準備、理解與自我調適前進。

「田徑、游泳等個人項目的聽障選手可以專注在自己的身體、節奏與技術，籃球、排球等團隊運動，隊員們少了聲音溝通後，所有配合都只能靠一次又一次的練習堆壘出來」。吳啟道說，聽障選手參與團隊競技運動更不容易。

他舉例，防守時，前方球員盯著持球者，後方隊友看到底角漏人，聽障選手無法像一般選手喊聲「底角」來提醒隊友注意，因此，聽障球隊必須在訓練時先想好，誰補位？誰輪轉？對方多傳一次球，又該由誰接手？進攻也一樣，第一套戰術跑不出來，接著怎麼跑，戰術失敗後又應怎麼銜接？要不斷地演練。

「突發狀況特別難處理，除非球員剛好在彼此視線裡，可靠手勢、眼神，甚至推一下、拍拍肩膀提醒，很多一般球員能在場上即時修正的事，聽障球員只能靠事前準備」。吳啟道形容，聽障團隊運動裡的「默契」跟一般籃球不太一樣，「裁判吹哨後也要更主動跑進球員視線範圍示意，讓大家知道比賽因違例、犯規而暫停」。

「父母的教育方式，始終沒把聽力障礙放大成為人生的全部；我一路都讀普通班，在一般同儕環境中長大」。吳啟道說，童年不是沒有受傷過，有人知道他聽不清楚，會故意跑到耳邊大叫，甚至發生推擠、打架，當時當然不舒服，但「你打我，我就打回去」，不願因聽力問題讓別人覺得自己比較弱。

●利用自嘲 化解他人不友善

「我跟你們都一樣，只有一點不一樣」。這句話是他看待自己的方式，他甚至以自嘲的方式來化解別人的不友善，笑稱自己搭高鐵有優惠、部分費用減免，「你們繳的稅都用在我身上」。他說，痛苦是製造的，快樂也是製造的，不是不痛，而是不想讓一件已經發生的事一次又一次發生。

「我一路成長，遇過至今忘不了的老師」。吳啟道回憶，國中第二次聽力受創後，一名自然科女老師親手織了一件毛衣送他，老師會帶學生到後山認識植物，班上有些學生不想上學，老師會到家裡找人，「當我成為老師回頭看這段經驗，我才真正明白那位老師不要求學生進入老師的世界，而是老師自己走入學生的世界，這些點點滴滴對我擔任教職的啟發很大」。

30多年前，小學二年級的吳啟道看著媽媽的嘴巴不斷開合，不知道為什麼一句話也聽不到；30多年後，自己的女兒已懂得爸爸沒反應時不必害怕，只需走過去拍拍、搖搖或提醒戴上助聽器。吳啟道說，大女兒3歲時就理解「爸爸有時真的聽不到」，尤其他晚上睡覺、洗完澡後沒戴助聽器，女兒講了半天卻發現他不懂，就會示意讓他戴助聽器。曾讓一個家庭驚慌失措的「聽不到」事件，如今已經成為另一個家庭裡再自然不過的日常。

吳啟道的一生，一直都在學習如何與人溝通。小時候，他對著鏡子讀報，重新學會怎麼說；球場上，他學著從眼神與動作讀懂隊友；走進校園後，他又試著聽懂學生不敢或沒有說出口的話。

●教育學生 只要比昨天更好

「人生不可能一直贏，因為這世界一定有人比你更強」。他常告訴學生，如果只是為了贏，很可能有一天就做不下去了，但如果真的喜歡，即使過程有競爭、有壓力，只要今天比昨天更往前一點，那就是你獲得的成就，「這樣就沒有遺憾了」。

精華 FAQ

  • 他認為最大挑戰在於少了聲音溝通後，球場上的即時配合更困難，許多補位、輪轉與戰術銜接都得靠反覆演練，先把各種情境在訓練中準備好。

  • 防守時要事先想好誰補位、誰輪轉，避免只能臨場喊叫提醒；進攻時若第一套戰術失敗，也必須預先規劃下一步怎麼接，藉由一次次演練建立默契。

  • 他從不把聽障視為人生全部，靠自嘲與自我調適面對外界；成為老師後，也把經驗化為教學理念，鼓勵學生不必只求贏，而是每天比昨天更進步。

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