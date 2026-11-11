從「孤味」到「雙囍」 陳淑芳、許承傑相知相惜

國寶級影后陳淑芳（右）與新銳導演許承傑（左）相差47歲、合作10年，互相成就彼此戲劇人生。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陳淑芳與導演許承傑從《孤味》延續到《雙囍》，合作10年累積深厚默契；許承傑也談到疫情後電影環境與家庭題材的創作難度。

一個是台灣演藝圈「國寶級」影后陳淑芳，一個是大導演李安 紐約大學學弟新銳導演許承傑，兩人從「孤味」到這次金馬獎入圍9項的「雙囍」合作10年，細說電影工作、人生故事、相知相惜，將孤味不孤獨，雙囍交織的人生，皆是韻味。

電影「雙囍」今年金馬獎入圍九項，包括最佳導演、影片、男女主角等大獎，導演許承傑與在他執導的「孤味」拿下影后的陳淑芳，相隔數年再次攜手合作「雙囍」，戲如人生，人生如戲。

導演有默契合作的演員 幸福的事

記者問：從「孤味」到「雙囍」中間經過快10年，兩位一直有合作？

許承傑（以下簡稱許）：我覺得這是段有趣的旅程。你看拍「孤味」短片的時候，是2016、2017年的事情，轉眼也快10年了。

這段時間，「孤味」拍完後，阿姨拍了其他作品，中間我有一個短片跟阿姨合作。阿姨有一段時間身體比較不舒服，但她還是很敬業，想要把戲演得好，這一次我很開心，「雙囍」又可以跟阿姨一塊拍戲。

我的戲都是以群戲為主，所以總是會有很多的演員。但只要阿姨在現場，我就很安心，最不用擔心的就是阿姨，她詮釋劇本角色人物不需要太多調整。所以滿高興這次有「雙囍」，也很期待之後還有合作的機會。

我要說的是，我覺得一個導演可以有一個長時間、有默契合作的演員，是一件很幸福的事情。

老演員聚首聊天 就等劇組喊上戲

陳淑芳：（以下簡稱陳）：我們這群演出「雙囍」都是老一輩的演員，我說這部「雙囍」是請了「最貴、最貴的臨時演員」，有好多人，包括我在內。每次來，早上化妝，化完妝就吃中飯，吃完中飯要幹嘛呢？睡午覺或聊天。

許：哈哈哈！因為我們拍婚禮的戲，有時候沒辦法，很不好意思，我就請阿姨他們在旁邊等一下，我們先拍其他人。

陳：很好啊，這些老人家很久沒有見面了，因為這部戲大家都在一起，我們就在談這段時間都在幹嘛，聊開了劇組說：「服裝啊，上戲囉！」哈哈，都是這樣。因為這部戲又集合在一起，我覺得很好。

許：2020年是很奇特的1年。通常電影拍完，我們會去報名影展，走一個正規的流程，宣傳期、上映這些事情。我的電影本來原定5月上映，3月遇到百年一遇的疫情。那年非常詭譎，所有影展的舉辦、報名都亂了套，很多影展決定不辦、不收件，很多國際片商的電影都塞車，電影院關門，整個電影業百廢待舉，我們的電影也被迫延期半年。但我們也非常幸運，電影還可以上映。

疫期沒人拍電影 終於等觀眾回流

這是個全新的時代。串流平台興起，電影其實在這兩、三年非常辛苦，觀眾不願意進電影院。另外一個是2020、2021年，沒有人在做電影創作，大家都去做影視、做串流，電影的內容很貧瘠。

但這件事情開始有回流。過去這一年，有些電影票房滿好，過年連續假期，台灣電影票房前幾名都是國片。這是一個我們沒有想到、觀眾願意回電影院的熱潮。

那怎麼樣把握這個熱潮，繼續做出新的類型電影？我自己也好或者同業先進前輩，大家都可以繼續嘗試。以前我們能夠做的類型不多，但現在其實很多不同資源，可以多嘗試不同類型，接下來就是怎麼樣把觀眾拉進電影院。

拍「孤味」時，基本上你只要搞定臉書就好了，因為老中青三代大家都在用臉書。這次「雙囍」上映的時候，老中青三代使用的網路平台已經完全不一樣了。到底要攻哪一塊？到底要做多少事情？

沒有絕對是非 家庭是最難拍的

加上現在大家都看YouTube、看抖音，大家習慣每15秒就要接受一個刺激。觀眾到底會被什麼東西吸引，這件事情一直在改變。所以我們能夠做的，就是把自己能夠做好的故事說清楚。

問：現在家人對你走電影這條路有沒有改變？

許：我覺得應該多少有吧。也是因為他們其實不太懂我在做什麼。我只記得「孤味」的時候最可愛，大家都很喜歡秀英（註：陳淑芳在孤味的角色。）我爸爸雖然不會一直把他兒子拍電影這件事情放在嘴上，可是他很可愛，會默默號召中南部每個城市的大學同學包場看我拍的電影。後來他們來台北，我們找阿姨一起吃飯，大家都很喜歡阿姨，甚至我爸媽的一個朋友還跟阿姨變成好朋友。這次「雙囍」，他就會說：「有沒有一些海報可以簽個名給我啊？」

問：家庭在你的電影裡一直是很重要的元素？

許：這兩部電影滿多是在講家庭。我自己最大的感受，特別是「孤味」之後看觀眾的反應，還有我們跑了台灣很多地方，看到大家的反應，就知道其實家庭是最難拍的。

因為家庭不像戰爭片，有贏的跟輸的一方；或者有些類型片有壞人、有好人。家庭是1個沒有絕對是非對錯的地方，所以每個人的價值觀都不一樣。有人看到一半會很憤怒，有人看到一半會很感同身受。所以我覺得在寫作的過程裡，或者在創作的時候，多多少少會把一些自己的生命經驗放進去；但同時間，我們也做了滿多田調。

比如「雙囍」，現實世界有這樣背景的人，他們會怎麼處理？對這些事情的感想是什麼？這一塊我們都盡量去照顧到。

用畫面氛圍 不花言語求取共鳴

很多事情是沒有辦法用語言去呈現的。我們用電影的畫面和氛圍去呈現，希望觀眾可以感受到，我們試圖讓觀眾理解：「你們有經歷過的一些感覺，是我們也感受過的。」我們用這樣的方式告訴你，我相信它會引起情感共鳴。

這一塊是我覺得家庭類型電影能夠做到最好的事情。所以我覺得還滿幸運，可以做兩部都是家庭的電影。