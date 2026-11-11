陳淑芳受侯孝賢鼓勵 許承傑看李安作業啟蒙

「國民阿嬤」陳淑芳（右）與導演許承傑（左）兩人年紀相差半世紀，卻因戲結緣，有著亦師亦友、情同母子的革命情感。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陳淑芳回憶侯孝賢在她人生低谷時給予鼓勵，讓她走出陰影繼續演戲；許承傑則從紐約大學作業、師長回憶與金馬場合經驗，體會李安對台灣電影的啟發與支持。

台灣導演侯孝賢 、李安 在國際影壇發光發熱，他們讓世界看見台灣電影軟實力。陳淑芳、許承傑娓娓道來他們眼中的侯導與李安。

記者問：請兩位談談侯孝賢與李安導演？

陳淑芳（以下簡稱陳）：九份是我出生的地方。小時候家裡環境還可以，爸爸是礦主，別人家的小孩打赤腳，我穿皮鞋；學校運動會要脫鞋跑步，我反而不會跑，因為我從小穿皮鞋。可是出社會拍電影後，人生不是一直風光。我在最落魄的時候，是侯孝賢導演鼓勵我振作，他對我說，女孩子怕什麼，沒有什麼好怕的。

想過不再拍戲 侯導讓我覺得還可繼續

說侯導，我很不捨。他現在身體、視力都不好，我常會想到他以前對我的鼓勵，內心很感念也很揪心。那時期的我面臨人生低谷，心情很低潮，甚至想過不要再拍了，是侯導讓我覺得還可以繼續走下去。我拍戲到現在，拿過金馬獎，也拿到終身成就獎肯定，但我還是想演。

許承傑（以下簡稱許）：我跟李安導演沒有深度接觸過，但對讀紐約大學電影研究所的我來說，他一直是很重要的存在。紐約大學電影系有點像「哈利波特」裡的霍格華茲，很多傳統都沒變。第一學期要用膠卷拍四分鐘默片，只能有兩個演員，還只能在室外拍；下一學期要拍七分鐘紀錄片，也不能有訪談。老師會告訴我們，這些規則六十幾年前就是這樣。

我們可以看以前學長的作業，像馬丁史柯西斯、史派克李、李安導演學生時代拍的作品都收藏在那裡。看到他們以前也拍過同樣規格的作業，那感覺很奇妙，會提醒自己，電影就是這樣一步一步累積出來。

老師是李安同學 總談那個認真學生

我的製片課老師剛好是李安導演研究所時期同班同學，他常開玩笑說，你要認真一點，李安以前很認真。製片課老師也說，李安以前在班上很安靜、害羞，到快畢業時，大家才發現他英文講得很好。

我在紐約大學念書那幾年，學校會讓學生介紹自己國家的電影。能把侯孝賢導演、李安導演的電影作品介紹給同學，對我來說是很驕傲的事。「孤味」入圍金馬獎那年，李安是金馬主席。入圍酒會時，他走到我們這桌打招呼，我當下很緊張。他說：「聽說你是我NYU學弟。」我回：「學長好。」

更難忘的是，淑芳阿姨那天晚上拿下金馬影后後，李安導演到各劇組慶功宴打招呼。他來到我們這邊，拿起麥克風說，「孤味」真的非常好看。這句話幫了我們很多，隔天媒體用這句話當標題，我一直很感謝他。

醫師世家的長子 通識課跨界拍短片

問：為何選擇踏進電影事業？

許：我是醫師世家的小孩。我爸爸是醫生，繼母是醫生，兩個同父異母的弟弟也是醫生，弟媳也都是醫生，家裡大概有十六、七位醫生。我又是長子，但我是家裡成績最不好的那一個。要念大學時，爸爸跟我說，如果不念醫科，至少去當工程師，生活比較沒有問題。我就填志願進了清華大學工程與系統科學系。

真正接觸電影，是大學時的一堂通識課。課名是「跨界與探索」，是清大人文社會學院開的課，要求不同科系學生組隊，在一學期內完成一件事。我們那組有一位外文系同學說，清大好像沒有人拍過電影，不如來拍一部短片。我覺得很好玩，就加入了。

那時候借學校很陽春的DV，找戲劇社、吉他社同學幫忙。後來又找了一個大一化工系學弟加入，他叫殷振豪，就是後來拍「當男人戀愛時」的導演。那是我第一次覺得，原來電影可以這樣把一群人拉在一起。

清大畢業後，我先到敦南誠品工作一年多。那一年多，我更確定自己想走電影這條路，也認識了誠品創辦人吳清友。他很支持我，幫我寫推薦信，幫助我順利申請到美國念電影。這是一條轉了很多彎的路。

19歲演媽 學會忘掉自己只剩下角色

陳：我小時候就喜歡蹦蹦跳跳，也喜歡演戲。九份有教堂，每年會有演出，我會自告奮勇說我也要表演。後來我想考國立藝專，可是家裡長輩有意見，早期觀念對明星、演員有刻板印象，直接說「戲子」，老人家會覺得，怎麼那麼可憐，生一個孩子去當戲子。

可是我就是想去。我爸爸疼我，後來幫我跟阿公說情。那時候我也不知道自己會與拍片結下不解之緣。

我第一次拍電影時19歲。導演要我演媽媽，我說我不會，19歲怎麼演媽媽？導演慢慢教我。我後來學會一件事，拿到劇本要先看完，再把自己跟角色融在一起，最後要忘掉自己，只剩下角色。

以前拍戲是為了賺錢養家，一天跑三個地方，打燈時就在旁邊睡，那個年代的演員就是這樣撐過來。可是我一直很愛演戲。我常說，紅花也要綠葉配，哪怕只有一場戲，我都要演好。演戲是我的世界，我要演到不能演的那一天。