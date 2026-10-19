3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學

在基隆出生成長的說唱藝術家、戲曲學者王友蘭（右），鑽研說唱藝術46年。（圖／蘭之馨黃梅調劇藝坊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 王友蘭從童年歌舞天分到投入黃梅調與說唱藝術，拜師駱玉笙後深耕46年，並以教學、演出與創作在台灣傳承鼓曲戲曲。

在基隆出生成長的大漢玉集、蘭之馨黃梅調劇藝坊創辦人王友蘭，鑽研說唱藝術46年，她就讀東吳大學中文系時，因在國立師範大學國劇社公演軋一角，一頭栽進戲曲世界。後來赴大陸帶藝拜師，成了京韻鼓后駱玉笙入室弟子，肩負在台灣推廣說唱鼓曲重任，在學校和社團開課，啟發更多傳人。

王友蘭小時候就展現唱歌的天分，3歲時和媽媽看電影《桃花江》，回家就會唱幾句。她也愛跳舞，幼兒園表演時總被排「站C位」。媽媽還會把大籐椅搬到眷村住家前的小院子，讓她「登台」演出，不少眷村媽媽們成了粉絲。

在基隆出生成長的說唱藝術家、戲曲學者王友蘭，在學校和社團開課，啟發更多傳人。（記者邱瑞杰／攝影）

讀初中（國中）的時候，香港電影界流行穿插音樂的古裝電影。王友蘭回憶，那時候覺得電影插曲韻味，和她過去聽的歌不一樣。看了台灣上映的第一部黃梅調電影《江山美人》，更觸動內心深處的表演慾，會拉著她的妹妹和弟弟，串起橡皮筋當辮子，披大毛巾當水袖，對唱黃梅調過戲癮。

第一次站上舞台是在大學時代，王友蘭說，東吳大學沒有戲曲社團，她參加合唱團過歌癮。後來結識師範大學國劇社的團員成閨密，帶她去師大「玩玩」，一起練戲，但因她是外校生，公演《沙橋餞別》時，只能扮演朝官的龍套角色。

王友蘭表示，雖然台詞只有一句念白「金雞唱罷曉光寒」，但為了難得的登台機會，她苦練了好久。沒想到站在出場門準備時，雙腳卻抖得很厲害，被老師推上台時，卻又不緊張了，台風穩健、順利念出台詞。這段經歷，讓她教學時更能感同身受學生的心境，鼓勵學生不要退縮，勇敢上台，船到橋頭自然會直。

大學時期第一次到「票房」吊嗓唱戲，王友蘭發現只聽到京胡與鑼鼓聲，卻聽不到自己唱的聲音，吶悶在家練唱不是滿大聲的嗎？慶幸有名長輩提點她「沒有用丹田」，光喊著唱是不行的。她開始練習縮小腹「提氣」，每周吊嗓一次，終於在第十周，聽到自己的歌聲可以壓過琴聲了。

從喜歡唱歌、愛唱黃梅調，到學唱京劇，王友蘭說，每一個階段中都需要突破一些困難，因為老歌、黃梅調、京劇的韻味、用嗓，其實都不一樣。王友蘭指點學生時，會幫他們找到丹田音，學會「提氣」，更針對學生可能出現的缺點，研發出多種發聲、運氣的技巧。

身為京韻鼓后駱玉笙的入室弟子，她說，早年練唱「俞伯牙哭墳」時，老師跟她說，唱的都對，但要想想看俞伯牙是用什麼心情哭墳？唱大鼓最重要的是唱「情」，模仿顫音等技巧反倒其次，讓她詮釋劇中人的能力進入不同層次。

王友蘭也遵循老師依字行腔的要求，字不能「唱倒」，還舉一反三衍伸更多領悟，在課堂上成為學生的「聲音治療師」，從教唱歌曲、鼓曲，到黃梅調的角色扮演，一切都以唱「情」為重，做好薪傳工作。

王友蘭在說唱藝術領域演出、創作、學術研究和教學都有傲人成績，獲頒獎項包括中國文藝協會文藝獎章、四座廣播金鐘獎、兩屆文建會（文化部前身）文化獎、兩座金曲獎和全球中華文化藝術薪傳獎。

自幼有歌舞興趣、大學時期有戲曲經歷，1970年起開始接觸說唱，王友蘭謙稱自己何其幸運。46年電視與舞台演出、在講台與廣播推廣說唱藝術，她在2013年曾收徒林美清、王文燕，並在台藝大、世新大學、長庚大學、海洋大學任教，以「說唱音樂」、「說唱文學」、「說唱藝術賞析」等課程教學，也針對社會人士開課傳承。

王友蘭20年前成立蘭之馨黃梅調劇藝坊，創團首演選在故鄉基隆登台。今年20年團慶，王友蘭創作黃梅調喜劇《三笑點秋香》，預定12月6日再次回到基隆公演。她希望透過劇團持續凝聚表演愛好者練習演出，更鼓勵愛唱歌的學員，練唱高難度的京韻大鼓，讓更多民眾感受傳統鼓曲與戲曲的魅力。

蘭之馨黃梅調劇藝坊20年團慶公演，預定12月6日在基隆演出《三笑點秋香》；圖為團員昔日演出合影檔案照片。（圖／蘭之馨黃梅調劇藝坊提供）