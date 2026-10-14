陳亮恭蟬聯2%科學家臨床第一 致力「改變遊戲規則創新」

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年排名台灣臨床醫師第一名，同儕以「看不見車尾燈」來形容差距。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳亮恭連續7年居台灣臨床醫師第1，全球排名躍升至1296名；他以人工智慧與高齡醫學結合，推動精準健康與研究落地。

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續7年排名台灣臨床醫師第一名，且不分領域全球排名進步至1296名。對於同儕以「看不見車尾燈」來形容差距，陳亮恭卻低調表示依然惶恐，身為高齡領域引用人工智慧 研究的先驅，他將致力「改變遊戲規則的創新」。

連續七年國內臨床醫師排行第一，陳亮恭去年首度進入全球兩千名，今年大幅躍進至1296名，高齡醫學領域也高居全球第二，出版論文數與論文引用數相較前一年仍持續成長，外界認為其研究發表處於上升期，是國內醫界極少數在全球具有高度學術競爭力的學者。

分析陳亮恭的學術產出，不僅論文數量與引用多，更重要的是他多為主要作者，表示他的研究還在持續穩定成長，即使是國際合作研究，他也多居於重要作者地位，是國內少見的國際級學術領導人物。

人工智慧快速發展，陳亮恭是高齡領域引用人工智慧研究的先驅，經常受邀在亞洲與歐美分享人工智慧應用於高齡醫學的成果。對於人工智慧的應用，他強調要做「改變遊戲規則的創新」，並以此打進國際領先群。

陳亮恭深信，人工智慧的發展會改變醫學的未來，重點不是取代既有工作，也不只是優化工作流程，最大的強項在於發現全新的知識，這也是人工智慧最吸引他的一點。

陳亮恭透過資料科學分析生醫大數據，找出許多對於老化的創見，而最近他更著重透過人工智慧分析多重複雜數據，將血液蛋白質、代謝物結合腦部磁振造影的影像，甚至是多元社會因素的影響（social exposome）來解讀老化的奧秘，也透過數位生物指標的發展進行他口中「改變遊戲規則的創新」。

陳亮恭表示，由於團隊在高齡醫學領域的國際影響力，加入台灣傳統強項的數位科技應用，必是強強聯手的具體實踐。也真正將過往聽到「生醫大數據」、「精準健康」等名詞實現，他更將這些應用與國內企業合作，不只將研究成果落地，更要與台灣的科技廠商共同在這個高齡科技的賽場上搶下一席之地。

陳亮恭戲稱，以前論文數據分析靠生物統計，現在人工智慧幾乎是標配，但也不少人只是以套裝軟體的概念去使用人工智慧，這是有些可惜的地方。

台灣的高齡與少子化同時衝擊醫療體系，需要醫療照護的人愈來愈多，醫療現場缺工卻成為常態。陳亮恭認為，面對結構困境，解方可能不在於擴大服務量回應醫療需求，因為財務與人力已不允許。此時的挑戰應該是思考照護模式的創新，人工智慧如何協助有限的醫護人力更聰明且精準的工作，照護模式也不能單方面創新，需要法規與財務的支持。

陳亮恭表示，「健康台灣」國家願景所訂定的目標與策略，愈深入執行愈覺得很有機會修正台灣所面臨的困難。如同世界衛生組織所推行的「健康長壽十年計劃」，預防失能與失智必須要從青壯年時期就開始，如果三高防治都能精準達成，不只減少後續心血管疾病併發症，失能與失智風險也會大幅下降。而這些流行病學的改變，更會改變醫療體系的服務現實。此時，以人工智慧進行個人化精準健康管理就會是最強的工具。

放眼未來，陳亮恭表示，自己的研究不會中止，也會持續強化研究成果對於民眾的具體效益，特別是結合人工智慧發現創新的知識，或是開展出精準的個人化健康服務體系，都會改變每個人的明天，而這也是陳亮恭做研究最大的動力來源。

比起更高分的論文或是更多的引用，陳亮恭念茲在茲的是如何將研究成果轉譯到民眾日常生活，如何讓人民有感使用人工智慧，這些想法正逐步落實在社區。

他更大膽預測，未來的高齡醫學也不會是現在的高齡醫學，除了照顧高齡且有多重疾病與身心功能障礙的病患之外，高齡醫學更將結合「老化科學」（Geroscience），將老化過程調控的思考無縫整合於疾病的診療當中，畢竟絕大多數疾病發生的危險因子都是老化。

近十年美國的國家衛生研究院、食藥署與世界衛生組織有很大的突破，已經逐漸發展出以具科學實證的老化調控來延長健康餘命的策略架構，陳亮恭也正與全球五十餘位專家共同創建新的服務模式，加上人工智慧輔助發展的老化評估和介入方案，未來我們面對人口高齡化也將有全新的思考。

年年取得好成績，陳亮恭感謝台北榮總和退輔會、陽明交大的支持，更欣慰台北榮總高齡醫療團隊也有不錯的表現，包括彭莉甯與李威儒繼續入選前2%科學家。陳亮恭指出，近年來不少醫學中心分別成立老人醫院，政府也設立國家級的研究中心，這都是很重要的行動，但更希望大家的研究量能可以整合起來發揮國際影響力。

另外，台北高齡團隊的研究也透過榮民體系分院延伸至全國各地，也在台積電與日本國家研究中心的支持之下落實於熊本，北榮的研究成果不僅為全國應用，更為國際所重視。對陳亮恭來說，這些是最欣慰且將持續努力的地方，論文表現的好壞，他以平常心處之。

2026年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於10月7日公布，台灣臨床醫學領域有427人上榜。今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，臨床醫學領域427人。