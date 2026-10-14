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宜蘭人瑞故事多…李桂珍避搶婚赴台、楊允鬥嘴沒輸過

記者戴永華／宜蘭14日電
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前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉、104歲楊允、106歲李桂珍。（記者...
前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉、104歲楊允、106歲李桂珍。（記者戴永華／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

宜蘭縣府重陽節前舉辦敬老活動，邀3位百歲人瑞分享避搶婚來台、樂觀鬥嘴與繪畫生活等故事，並致敬113位長者。

宜蘭有113位百歲以上人瑞，縣政府迎接重陽節舉辦重陽敬老活動，邀請3位長者出席，一位是出生大陸貴州，年輕為躲避「搶婚」因緣際會嫁給軍人，跟著輾轉來台；一位是古錐又愛鬥嘴的長者，喝保養品還會倒給貓咪喝一點；還有一位長者擅長畫畫、帶領社區活動，她說「人生就是要快樂」。

「幸福百分百-重陽敬老活動」日前由晚輩們陪同人瑞出席，宜蘭縣府每年在重陽節前由代理縣長林茂盛逐一親訪長輩，致贈百歲長輩重陽禮金、幸福百分百專刊及豬腳麵線禮盒，今年更首度攜手在地國宴餐廳宜蘭渡小月，針對長者需求特製養生粥，渡小月第五代陳冠宇表示，要以「百年灶火」獻給「百歲長者」，用暖心料理表達敬意。

活動中邀請106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，她從小長得漂亮，怕引來庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來到台灣；李桂珍擅長製作包子饅頭，親友及女兒的朋友常到家裡作客，總是熱情招待，讓人賓至如歸，與晚輩相處幾乎沒有代溝，是一位熱情友善的百歲人瑞。

另外一位楊允女士現年104歲，育有9名子女，克勤克儉撐起一個家，子女長大後貼心孝順陪伴；閩南語有句話形容長者「老人囡仔性」，楊允就是一位可愛長者，平時喝營養品，還會倒給身邊的小貓一起分享，與人鬥嘴幾乎未嘗敗績，家人將這份鬥嘴熱鬧當成腦力激盪的趣味日常，「家有一老，如有一寶」的最佳寫照。

100歲薛林綉女士彷彿是一位素人藝術家，令人驚豔的繪畫才華與手工藝品，記憶中的老家與農田，從前的三合院、打水、種田等昔日生活畫成作品，晚輩把畫作裱框掛在家中，宛如一座展館，她樂於參與社區活動，經常與親友分享：人生不要煩惱，保持快樂心！

代理縣長林茂盛表示，百歲人瑞是宜蘭的瑰寶，其展現出來的生活態度與人生智慧值得大家學習，值此重陽佳節，縣府以關懷訪視致上崇高敬意，感謝長者用一生的歲月築起幸福宜蘭，是蘭陽平原最美的風采。

精華 FAQ

  • 縣府在重陽節前訪視百歲以上長者，致贈重陽禮金、專刊與豬腳麵線禮盒，並舉辦敬老活動邀3位人瑞出席，也首度與在地餐廳合作提供養生粥。

  • 李桂珍來自貴州，年輕時因怕遇上庄內搶婚而離鄉工作，後來結識軍人丈夫並隨夫來台。她擅長做包子饅頭，待客熱情，和晚輩相處也幾乎沒有代溝。

  • 楊允育有9名子女，個性可愛又愛鬥嘴，甚至會把營養品分給小貓喝；薛林綉則像素人藝術家，擅長繪畫與手工藝，常以作品描繪農村記憶，並分享快樂人生觀。

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