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3屆奧運國手林宜螢 培育學生圓奧運奪牌夢

記者朱冠諭／專題4日電
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桃園永豐高中老師林宜螢（右）指導射箭隊練習。(記者葉信菉／攝影)
桃園永豐高中老師林宜螢（右）指導射箭隊練習。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

林宜螢退役後在桃園永豐高中從零培育射箭隊，克服簡陋條件與資源不足，最終帶出國手與東京奧運男團銀牌選手，完成她未竟的奧運夢。

屏氣專注拉弓，3屆奧運射箭國手林宜螢，退役後創建桃園永豐高中射箭隊，從簡陋練習環境到培育出奧運男團銀牌神射手，一晃就是20多年。

「我有一個站上奧運頒獎台的夢，我沒能完成，但學生幫我圓了夢。」林宜螢沒有遺憾，只有以學生為榮的驕傲。

「他們真像一張白紙，什麼都不懂，很好教，但責任重大。」2000年，射箭女國手林宜螢退役進入桃園永豐高中任教，後來組創射箭隊，度過自組竹靶架與廢輪胎擋箭的刻苦年代，一步步把永豐帶成國內射箭運動勁旅；沒能奪下奧運獎牌的她，最後靠著學生圓夢。

林宜螢是3屆奧運國手，曾參加1992年巴塞隆納、1996年亞特蘭大及2000年雪梨奧運，當時國內射箭運動處於即將起飛階段，2004年雅典奧運，我射箭隊即榮獲男子團體銀牌、女子團體銅牌，奠定國際射箭強國地位。

一堂體育課 人生大轉彎

林宜螢國中小時期走的是文科路線，拿過演講比賽冠軍、擔任畢業生致詞代表，幾乎與運動沾不上邊的她，進入新竹高商會計統計科後，因一堂體育課讓人生規畫徹底轉向。

「體育老師將跑山、游泳等課程形容得極其可怕，但加入射箭隊可以免掉這些課，我二話不說，報名參加」。林宜螢說，本意是躲掉跑18尖山，但迎接她的卻是射箭隊繁重的體能訓練，晨跑、伏地挺身、核心肌群鍛鍊，每天還要練習射上百支箭，高強度的訓練讓她曾被操到吐，甚至差點暈倒。

「我是被騙進射箭運動的」，林宜螢拿起弓箭後再也沒放下；她每天清晨5點多騎腳踏車到校，從最基本的動作練起，平日練、假日也練，有時一路練到晚上10點多才回家。高一才接觸射箭的她，高二便闖進亞運，之後一路射進奧運。

雪梨奧運後，林宜螢告別選手生涯，與劍道好手許高穎結婚，因婆家在桃園，到永豐完全中學實習，校方鼓勵她成立射箭隊培育下一代，自此開啟與永豐射箭隊20多年的緣分。

林宜螢曾參加1992年巴塞隆納、1996年亞特蘭大以及2000年雪梨奧運。(本報...
林宜螢曾參加1992年巴塞隆納、1996年亞特蘭大以及2000年雪梨奧運。(本報資料照片)

創隊艱辛路 廢輪胎當寶

「奧運國手教射箭」消息傳開，吸引近200名學生報名，林宜螢用剪開的腳踏車內胎讓學生模擬拉弓動作，篩選出9名學生成為射箭隊員。他們用類似童軍搭營方式架起靶架，再請學生家長運來整車廢輪胎堆在箭靶後方擋箭，陪她征戰奧運的弓、箭和望遠鏡，全成了學生的練習器材，第一屆永豐射箭隊就在這麼陽春的條件下成立。

早年，許多學生家境清寒或居住偏遠。她安排住在新竹尖石、桃園觀音等地的學生住進自己家裡，最多同時住了4人，遇到家庭經濟困難的孩子也協助尋找外界資源，希望讓學生繼續讀書、練箭。

歷經多年奮鬥，選手們陸續在賽場嶄露頭角，獎勵經費也逐漸挹注，符合標準的靶架與水泥設施，取代早年的竹架與廢輪胎，2017年更啟用多功能射箭場，70公尺標準射箭場專供選手練習，陸續培育出多名國手，如今已是擁有40多名隊員的射箭重點培育學校。

看學生出賽 加油到燒聲

2021年7月，因新冠疫情延後一年舉行的奧運在日本東京登場，我國男子團體射箭隊相隔17年後再闖金牌戰，讓喜愛射箭運動的國人興奮不已。這支由魏均珩、湯智鈞、鄧宇成組成的男團，最終雖敗給衛冕軍南韓而拿到銀牌，但卻讓守在電視機前的林宜螢喊到「燒聲」，因為陣中好手魏均珩正是她的愛徒，「我在選手生涯始終有個夢，就是站上奧運頒獎台，我沒能完成，他卻幫我圓了夢」。

永豐射箭隊走過20多年，選手換了一代又一代。對林宜螢而言，射箭生涯的下一階段，不是自己站上賽場，而是看著更多學生拿起弓，走出屬於他們的人生。

精華 FAQ

  • 她退役後到桃園永豐高中任教，因校方鼓勵成立射箭隊，便把選手經驗轉化為教學，長年培育下一代，逐步把學校帶成國內射箭重點培育基地。

  • 創隊時幾乎從零開始，學生用剪開的腳踏車內胎練拉弓，靶架靠童軍式搭建，箭靶後方堆廢輪胎擋箭，連林宜螢陪伴選手征戰的器材也先拿來使用。

  • 東京奧運男子團體射箭隊由魏均珩、湯智鈞、鄧宇成組成，最後拿下銀牌，其中魏均珩正是林宜螢的愛徒，讓她多年未竟的奧運頒獎台夢得以實現。

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