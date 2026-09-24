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師鐸獎得主羅琬臻伴中途學生 鍾武龍傳承經驗

記者柯美儀／台北即時報導
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新北市豐珠中學教師羅琬臻是今年師鐸獎最年輕得主。（圖／教育部提供）
新北市豐珠中學教師羅琬臻是今年師鐸獎最年輕得主。（圖／教育部提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅琬臻長期陪伴豐珠中學中途學生，設計合唱與爬山活動。
  • 重點二：鍾武龍歷經重考與當兵，回母校任教實踐教育傳承。
  • 重點三：兩位師鐸獎得主都以自身經歷，鼓勵學生自我肯定成長。

今年共有72名教師榮獲師鐸獎，最年輕得主是新北市豐珠中學的教師羅琬臻，她長期陪伴中途學校學生，設計合唱團、爬山等活動，引導學生在體驗中學習與成長；同樣獲得師鐸獎的國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍則歷經多次重考、升學，最終回到母校任教，透過自身教育經歷「傳承」給學生。

羅琬臻任教新北貢寮豐珠中學，是一所獨立式中途學校，主要提供依「兒童及少年性剝削防制條例」安置或依少事法裁定入校的少女安置、保護及教育。

羅琬臻說，豐珠中學教師流動率高，任教第二年時，也曾想離開，直到校長一句「如果這裡是天堂，你為什麼要離開？」於是決定留下來任教。身為音樂教師的她也結合自身專長，帶領學生從在校內唱歌，到走進社區為長者演唱。

羅琬臻說，曾遇到一名學生在宿舍突然大哭，後來才知道是家人屢次答應要接學生回家過假期，卻多次食言，「那一刻我覺得非常心酸」，也找到自己在學校的使命，就是陪學生走過一段段人生歷程，讓他們學習自我肯定與接納。

鍾武龍分享，國中時成績幾乎墊底，進入苗栗農工畜牧獸醫科後，受教師鼓勵，第一次覺得「我可以為自己的未來努力」；歷經重考兩次、當兵兩年，多花約4年完成學業，最後回母校任教。

鍾武龍帶領學生參與技藝競賽，曾有學生因此獲升學機會，後來更回苗栗農工與鍾武龍成同事，讓他感受到教育的傳承，從台下的學生到站上講台面對學弟妹，希望把當年老師的鼓勵傳下去。

苗栗高級農工畜產保健科教師鍾武龍歷經多次重考、升學，最終回母校任教。（圖／教育部...
苗栗高級農工畜產保健科教師鍾武龍歷經多次重考、升學，最終回母校任教。（圖／教育部提供）

精華 FAQ

  • 她身為音樂教師，結合專長帶領學生唱歌、組合唱團，也安排爬山與走入社區演出等活動，讓學生在體驗中學習合作、自信與自我接納。

  • 他國中時成績墊底，靠著老師鼓勵才相信自己能努力未來，之後重考兩次又當兵兩年，最後回母校任教，並把這份鼓勵再傳給學生。

  • 兩人都不只教知識，更以自身生命歷程陪伴與激勵學生，羅琬臻關注中途學生的情感需求，鍾武龍則示範逆境奮鬥，體現教育的深層影響。

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