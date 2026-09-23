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走讀到開民宿 陳怡晴返鄉帶旅人「聊」解萬巒

記者劉星君／屏東即時報導
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32歲的陳怡晴從走讀到開民宿，想要告訴大家萬巒不只有豬腳。（記者劉星君／攝影）
32歲的陳怡晴從走讀到開民宿，想要告訴大家萬巒不只有豬腳。（記者劉星君／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：返鄉青年陳怡晴創立工作室，從走讀帶遊程認識萬巒文化。
  • 重點二：她結合米篩目、刺繡等家族記憶，轉化為地方體驗內容。
  • 重點三：今年更租老屋開民宿，打造交流與認識萬巒的新入口。

屏東縣萬巒鄉32歲返鄉青年陳怡晴創立「來聊共創工作室」，從走讀、手作體驗、社區田調到今年實現大學時期開民宿夢想，她想告訴大家，萬巒不只有豬腳，還有一整座等待被打開的文化寶庫。

陳怡晴畢業於台南應用科技大學商品設計系，大二時考取精工乙級證照。畢業後先加入一家檸檬產銷合作社，從小編、田間採訪到農產品行銷一路摸索，之後到屏東大學行銷與流通學系攻讀碩班，開始接觸地方創生。

在研所老師鼓勵下，陳怡晴學習申請社區計畫，某天隨機致電萬巒社區，意外獲得回應。起初她只想讓吃完豬腳的遊客多停留一、兩小時，沒想到第一批報名的都是居民與鄰近鄉鎮民眾，讓她驚覺「原來大家雖然住在這裡，卻不熟悉萬巒」。

2022年陳怡晴成立「來聊共創工作室」，「來聊」是客家語發音，意指來玩，有拜訪，閒聊的意思，盼傳達「來萬巒不只吃豬腳，可以慢慢認識這地方」。

為了挖掘地方記憶，她進駐客家伙房，將擅長的刺繡與米篩目融入遊程。她回憶，父母親過去每天凌晨就要起床製作米篩目，靠這項手藝養大她與弟弟。如今她將這段記憶化為遊程，讓參與者看見傳統產業的辛勞。

今年她租下老屋開民宿。不僅供住宿，更成為認識萬巒的入口，她在特定時段舉辦「來聊客廳會」，邀請居民與旅客交流皮革烙印、椰子殼再生吊盆DIY等。

陳怡晴希望讓萬巒的多元文化與歷史被更多人看見。

精華 FAQ

  • 她先成立「來聊共創工作室」，辦走讀、手作體驗與社區田調，後來又租下老屋開民宿，並以交流活動讓旅客和居民更認識萬巒。

  • 因為這些是她家族與成長記憶的一部分，父母曾靠製作米篩目養家。她把這段故事轉成遊程，讓參與者理解傳統產業背後的辛勞。

  • 她希望民宿不只是住宿空間，而是認識萬巒的入口，透過客廳會與DIY交流，讓更多人看見萬巒的多元文化、歷史與在地生活。

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