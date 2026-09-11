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羅申駿從設計師變券商品牌長 把複雜的金融變簡單

周克威
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美好證券品牌長羅申駿表示，金融的起點是每個人對生活的需求與對未來的想像。 （美好...
美好證券品牌長羅申駿表示，金融的起點是每個人對生活的需求與對未來的想像。 （美好證券／提供）

迎接AI時代，券商不只是處理開戶、下單、報價等交易服務，還要傳達正確、有用的財商內容予投資人；美好證券品牌長羅申駿說，公司經營的YouTube頻道訂閱數已突破6.1萬人，沒有投放任何廣告，全靠內容自然累積。

近一個月，頻道影片的平均觀看數穩定達到數萬，多支影片流量接近30萬。更關鍵的是，觀看的族群和美好證券想服務的客群高度重疊。對一家券商來說，是把自己從單純幫投資人下單的地方，慢慢做成一個被投資人信任的知識來源。

YT內容 著重真實需求

在金融業，羅申駿算是「外人」。他是JL DESIGN創辦人、台灣動態影像設計的開拓者，曾四度擔任金曲獎視覺統籌，也操刀第56、57屆金馬獎，2020年跨界成為美好證券品牌長。「設計是一種思考方法」是他一貫的信念，且把這套方法用到金融這個最需要被翻譯的產業。他說，難的部分留給我們，投資人只需要拿到用得上的知識就好。

羅申駿表示，在他看來，金融的起點從來不是線圖和數字，而是人，是每個人對生活的需求、對未來的想像，甚至是心裡的夢想。金融其實離這些很近，只是過去被講得太難、太冷，把人擋在門外。所以頻道的內容不追技術線圖、不報明牌，而是回到人的真實需求，做出真正對投資人有幫助的內容。也正是這條看似繞遠的路，讓美好證券YouTube頻道，走出了自己的樣子。

如今頻道以五檔節目構成一個完整的內容矩陣，各自對應不同的金融需求與人生階段。「Better Living理想生活」從人生的旅程與價值觀切入，邀請不同職業、年齡的人聊聊自己和錢的關係，讓理財回到真實的生活選擇；「Good Invest美好投資」從總體經濟的視角，把國際重要的金融事件與趨勢帶回台灣，從中得出市場的關鍵洞察，幫觀眾建立自己的投資看法與選擇。

「Good Fixed Income美好固收」面向求穩的人，不談投機與焦慮，從真實的財務情境出發，用穩健的方式創造收入，把複雜的數字和稅務講清楚；「Good Morning早安美好」每天清晨用15分鐘，帶投資人掌握美股盤後與台股重點；「Entrepreneurship企業家精神」則把投資團隊的研究方法論展開，剖析企業的商業模式、組織架構與管理哲學，帶觀眾看見創業家如何在一個又一個的決定中，建立起頂尖的企業。

重視細節 累積顧客信任

五檔節目，接住的是人生不同階段的金融課題，也讓每一種需求，都能找到對自己有用的內容。

在美好證券，品牌是一件比外界想的更瑣碎的事。羅申駿說，品牌幾乎什麼都做，小到開戶文件的字句、字型、風險警告怎麼講，大到空間改造、形象影片、社群經營，都在範圍裡，因為這些細節累積起來，就是信任。

推動YouTube對他而言從來不只是行銷，而是站在客戶的角度，思考他們需要什麼、怎麼做能幫到他們，一點一點累積信任這項最難的資產。

「6.1萬名訂閱者，代表的是6.1萬份信任。正確的事需要時間，困難的事需要堅持。」接下來，團隊會繼續把複雜的金融變簡單，讓更多人在投資路上走得安心、也走得久，讓理財，成為一件美好的事。

精華 FAQ

  • 他認為AI時代的券商還要提供有用的財商內容，因為金融的核心是人與生活需求，不該只剩交易功能。透過內容教育，券商才能成為投資人信任的知識來源。

  • 頻道不靠廣告投放，而是以真實需求為出發點，避開技術線圖與明牌，改做投資人真正需要的內容，因此吸引的觀眾與目標客群高度重疊，訂閱自然成長。

  • 五檔節目分別對應生活、投資、固收、盤勢與企業研究：從人生價值觀、總經趨勢、穩健理財、每日盤前資訊，到企業商業模式分析，形成完整內容矩陣。

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