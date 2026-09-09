吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

淺山植藝工作室負責人吳享育2019年毅然返回雲林古坑創業，從農村最令人頭痛的廢棄檳榔落果下手，將滿地沒人要的檳榔果炭化、篩選，製成茶席煮水用的「檳榔炭」，更進一步結合濁水溪沉砂，開發「雲林山水」系列生活器皿，在垃圾中燒出一條屬於家鄉的黑金路。

吳享育國中時阿嬤離世，父親長年在外工作，他很早體會農村子弟為生活離鄉的無奈，決定回古坑創業時，父親第一個反對，認為務農靠天吃飯、收入不穩，甚至不願把自家柑橘園交給他。

沒有土地可耕，吳享育加入雲林科技大學USR團隊，從老屋改造、功夫茶推廣認識地方。疫情期間進口橄欖炭缺貨，他想到古坑遍地都是檳榔，「為什麼不能做在地的炭」，因此投入積蓄研發設備，成功開發檳榔炭。他更設計「物物交換」模式，讓長輩撿拾落果，換取雞蛋、醬油、麵粉、肥皂等日用品，讓青年與長輩有交集。

後來他發現濁水溪清淤留下大量純淨沉砂，便向公部門提案，將檳榔炭與沉砂結合，利用自然形成的紋理製作器皿。同時把古坑紅土、林內及斗六黑灰土、口湖及四湖沙質土融入花器，讓日用品成為「帶得走的雲林風土」。

他也回頭協助父親柑橘園，將格外品果皮製成精油、純露，果肉釀成「鐵國甘露」，取得「雲林良品」認證，並獲選為全國運動會伴手禮。更進一步串聯青年品牌，以聯名禮盒、共同開發產品等方式合作。如今年收入朝百萬元邁進，他認為，青年返鄉更重要的是讓農村有更多元的工作與生活可能，讓下一個年輕人想回家時，不再只剩「沒有工作」這個答案。