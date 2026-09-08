「旅天下」老董李嘉寅 客製化小團攻分眾旅遊

旅天下董事長李嘉寅表示，疫後旅遊市場從報復性消費轉為生活型態。（圖╱旅天下提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣出境旅遊熱度續升，今年人次可望突破2,000萬創新高。

台灣出境旅遊熱度續升，今年人次可望突破2,000萬創新高。 重點二： 航空增班與航點擴充，推動旅遊產品朝分眾與客製化發展。

航空增班與航點擴充，推動旅遊產品朝分眾與客製化發展。 重點三：熟齡與半自由行需求增加，品牌與保障成為消費者選擇重點。

台灣民眾出境旅遊熱度持續升溫，旅天下董事長李嘉寅表示，疫後旅遊市場已從「報復性消費」轉為生活型態，出國旅遊不再只是一年一次的重大消費，而逐漸成為民眾日常支出的一部分。

運能擴充 市場重要推力

隨著國人出國頻率提高，加上航空公司持續增班、擴充航點，他預估今（2026）年台灣出境旅遊人次可望突破2,000萬，甚至挑戰2,100萬人次，接近台灣總人口數，並創歷史新高，而且明年仍有成長空間。

李嘉寅指出，去年台灣出境人次已超過1,800萬，今年前六月累計已突破1,000萬人次，全年維持雙位數成長的趨勢明確，因此今年突破2,000萬人次幾乎已成定局。

「以前出國好像是一件天大的事，現在知道下星期要出國，行李甚至前一天才開始整理。」他形容，台灣人的旅遊習慣已經改變，出國逐漸從「特殊消費」變成「民生消費」。

他觀察，現在不少國人一年出國兩次、三次甚至更多，且重複前往同一目的地的情況也很普遍。日本尤其明顯，除了航程短、航班密集，近期日圓匯率及當地消費價格也讓國人感受較高的旅遊性價比，使日本持續成為台灣旅客最熱門目的地，今年上半年占國人出境比重已接近四成。

除了需求強勁，航空運能擴充也是市場持續成長的重要推力。李嘉寅表示，近年航空公司積極買新機、增加航班及拓展航點，增班不再集中於桃園，台中、高雄，台南、花蓮等機場的國際航班也逐漸增加，市場機位供給持續擴大。

隨著航空運能增加，旅行社能夠設計更多元的產品，也讓旅遊市場進一步分眾。李嘉寅表示，現在年輕旅客重視「不要浪費假期」，願意搭乘凌晨或紅眼航班，將更多時間留給目的地；熟齡旅客則更重視舒適、安全及服務，旅行社因此必須依照不同客群設計適合的產品。

熟齡客群 躍成長新動能

其中，熟齡市場已成為旅遊業重要的成長動能。退休族群時間充裕，對慢遊、郵輪、樂齡及客製化旅遊的需求增加；旅天下也推出樂齡旅遊，在一般領隊之外增加隨團服務人員，協助旅客處理茶水、拍照及旅途中各項需求，提高旅遊便利性與安全感。

另一方面，自由行雖持續成長，但團體旅遊並未消失，反而朝「半自由行」及「客製化小團」發展。李嘉寅表示，消費者希望旅行社先把住宿、交通等主要環節安排好，餐食及部分自由活動則保留自主選擇空間；家庭、親友及企業客戶也愈來愈傾向客製化行程，旅遊產品從「一套行程賣給所有人」轉向量身訂做。

他更觀察到，旅遊市場愈熱，消費者對「品牌」與「保障」的重視程度反而提高。近年戰爭、颱風、地震等不可抗力事件頻繁，旅客在海外可能面臨航班取消、機場關閉或滯留等突發狀況，旅行社能否即時處理，成為消費者選擇品牌的重要因素。

強打服務 共好共享共利

李嘉寅表示，過去發生中東局勢緊張導致杜拜機場關閉時，部分旅遊團人在歐洲，原訂經由杜拜轉機返台，但航班恢復時間及機位都無法確定，旅行社最後必須改買其他航空公司的機票，讓旅客順利返台。他認為，這類突發事件凸顯品牌旅行社的價值，消費者購買的不只是旅遊行程，更是遇到問題時「有人處理、有人負責」的保障。

展望出境旅遊市場未來變化，李嘉寅認為，台灣出境旅遊市場已從疫後短期爆發，進入長期、穩定的結構性成長階段。航空運能增加、旅遊頻率提升，加上年輕、家庭及熟齡客群分眾需求擴大，將持續推升市場規模。

他認為台灣旅行業者數量多、規模分散，未來應從單純競爭走向合作與整合，透過品牌、產品及通路共享，讓同業發揮各自優勢。旅天下目前加盟門市約86家，預期明年可望突破100家。

李嘉寅強調，未來旅遊業不是「誰消滅誰」，而是透過合作、分工與整合，形成「共好、共享、共利」。在國人出國逐漸成為生活日常的趨勢下，台灣旅遊市場仍有相當大的成長空間。