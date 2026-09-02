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陳福松「城市採礦」 把廢棄汽機車、家電變成寶

記者籃珮禎／即時報導
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銘福集團總裁陳福松開啟城市採礦50年，成為台灣循環經濟產業的先行者。（圖／銘福集...
銘福集團總裁陳福松開啟城市採礦50年，成為台灣循環經濟產業的先行者。（圖／銘福集團提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳福松從廢五金起家，打造台灣城市採礦先河。
  • 重點二：引進AI與光譜分選，提升廢料分類效率與競爭力。
  • 重點三：以仁誠管理與世代交棒，推動循環產業永續發展。

銘福集團創辦人暨總裁陳福松從廢五金起步，經過50多年默默耕耘，將企業版圖逐步擴至報廢汽機車、廢家電與廢電池處理等領域，旗下包含興櫃公司金聯成等16家企業。陳福松創業之初，便從報廢機器中看見金屬回收的潛在價值，率先開啟台灣「城市採礦」先河。

引進AI 提升分類效率

創業初期適逢台灣回收制度與技術皆不健全，陳福松深知唯有精準分類，廢棄物才能真正轉化為高價值的產業資源。面對早年設備不足與法規環境的不成熟，他採取自主研發設備與向國外學習的雙軌策略。每次政府提高環保標準，他都視為企業升級良機，順勢建構深厚競爭壁壘。

隨著產業步入自動化與數位化世代，傳統回收業面臨缺工與技術斷層等嚴峻挑戰。陳福松果斷引進AI辨識系統與光譜分選技術，大幅提升廢料分類效率。

同時，他以中華民國資源回收總會總會長身分向政府倡議法規革新，積極爭取場地合法化與外勞政策彈性化，為整體產業尋求可行出路。

在戰略布局上，陳福松帶領集團建立鉛酸與鋰電池雙線並行的循環生態系。旗下興櫃公司金聯成專攻廢鉛酸蓄電池回收，全台市占率達16%，今年更成功打進半導體大廠備援電力回收鏈。隨著資源循環法案通過並取得全國首張再生鉛標誌認證，金聯成的先行者優勢更為鞏固。

陳福松管理哲學以「仁」與「誠」為核心，在用人選才上，他始終將品德與責任感置於個人能力之前。他認為能力可透過後天訓練提升，但若缺乏誠信，再強的能力都可能帶來重大風險。面對環境快速變遷，他要求團隊保持極高學習力，坦然接受AI等新科技並加以實務應用。

愛的管理 凝聚團隊戰力

落實現場管理是陳福松數十年來堅持的領導風格。即使年近八旬，他每天清晨6點便親自巡視廠區，直接深入第一線與基層幹部探討改善方案。

他提倡以愛的教育代替嚴厲責備，給予主管與員工充分的發揮空間與尊重，進而建立起高向心力的組織文化。

針對傳統產業攬才與留才的重大課題，陳福松以利潤分享與獎金制度建立有效誘因。他主張企業經營必須先順利創造利潤，才能進一步與同仁談福利與回饋。透過將員工視為家族夥伴的溝通模式，不僅大幅降低人才流動率，也讓團隊緊密配合公司轉型節奏。

在家族企業傳承布局上，陳福松已順利完成世代更迭布局。由女兒陳奕潔擔任副董事長，兒子陳俊銘接任總經理，將海外學成後的國際觀與專業管理注入企業治理。陳福松退居幕後扮演經營推手，傳承對環境負責與對產業抱持使命感的創業初心。

事業有成的陳福松始終不忘故鄉台南麻豆，長大後將離鄉誓言化為實際行動，集團有多家公司移往麻豆工業區投資。半世紀以來，他以穩健經營步調將傳統廢棄物處理升級為現代循環產業，持續為台灣資源永續注入關鍵能量。

精華 FAQ

  • 他從報廢機器與廢五金看見金屬回收價值，50多年來逐步擴展到報廢汽機車、廢家電與廢電池處理，帶領集團成為台灣「城市採礦」的重要先行者。

  • 因為傳統回收業長期面臨缺工、技術斷層與分類不精準等問題，他引進AI辨識與光譜分選技術，提高廢料分類效率，也強化企業在循環產業中的競爭壁壘。

  • 他重視品德、責任感與現場管理，每天親自巡廠，並以利潤分享、獎金制度留才；同時完成世代交棒，由女兒與兒子接班，延續企業使命與家族經營精神。

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