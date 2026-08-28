草間彌生辭世 MTA回顧紐約車站大型鉅作「愛的信息」

日本當代藝術家草間彌生14日在日本逝世，享年97歲。大都會運輸署(MTA)27日發文悼念，回顧她為大中央麥迪遜車站創作的大型永久公共藝術作品。(MTA提供)

日本當代藝術家草間彌生 (Yayoi Kusama)本月14日在日本逝世，享年97歲。大都會運輸署(MTA )27日發文悼念，回顧她為大中央麥迪遜車站(Grand Central Madison)創作的大型永久公共藝術作品；這件長達120呎的玻璃馬賽克作品於2023年車站啟用時揭幕，也是她晚年最後一批大型公共藝術作品之一。

作品名為「從我心直接向宇宙傳遞愛的信息」(A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe)，位於大中央車站麥迪遜大廳(Madison Concourse)46街至47街之間，由MTA藝術與設計部(MTA Arts & Design)及長島鐵路 (Long Island Rail Road)委託創作，並由Miotto Mosaics Art Studios製作。

整幅作品寬120呎、高7呎，總面積約875平方呎，以色彩鮮明的玻璃馬賽克構成。作品延續草間彌生「我永恆的靈魂」(My Eternal Soul)系列的創作語彙，運用反覆出現的線條、幾何形狀及鮮明色彩，在抽象與具象之間呈現多種圖案；「LOVE」、「UNIVERSE」、「PEACE」等文字亦穿插其中，呼應她長期關注的愛、和平、宇宙與人類等主題。

MTA藝術與設計部主任瓦茲(Tina Vaz)表示，草間彌生留下非凡的藝術遺產，MTA很榮幸她的作品將通過大中央麥迪遜車站，持續成為紐約城市景觀的一部分。她指出，草間彌生將原本供乘客通行的公共空間轉化為傳達愛、意義及人與人連結的場所，未來一代又一代紐約客仍可在日常通勤途中接觸她的藝術。

草間彌生曾將這件作品形容為送給紐約市的一份禮物，並為作品寫下詩句，希望藉公共藝術向紐約民眾傳達對人類之愛及生命之美。

草間彌生1929年出生於日本松本市，1957年前往美國，並在紐約藝術界逐漸嶄露頭角。她於1993年代表日本參加第45屆威尼斯雙年展，2016年獲頒日本文化勳章；草間彌生美術館則於2017年在東京開館。其作品近年持續在北美、亞洲、歐洲及澳洲等地的重要博物館展出，成為全球最具辨識度及影響力的當代藝術家之一。

MTA表示，草間彌生雖然辭世，大中央麥迪遜車站的巨型馬賽克將成為紐約公共空間中持續保存其藝術精神的重要作品。