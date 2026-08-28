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草間彌生28歲喊「征服紐約」 比小野洋子擁抱人體藝術

記者陳宛茜／綜合報導
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日本藝術家草間彌生2021年在在紐約約植物園展出的雕塑作品「樹上的波點昇華」，門...
日本藝術家草間彌生2021年在在紐約約植物園展出的雕塑作品「樹上的波點昇華」，門票銷售火爆。 (美聯社)

日本知名藝術家草間彌生辭世，這位被稱為「圓點女王」的傳奇藝術家曾表示，「我無法想像我死後會被如何歸類」，認為自己在藝術史上的地位無法由藝術界決定。

1958年，28歲的草間彌生隻身到紐約，向自己承諾會「征服紐約市」。1960年代，她是「人體藝術」的主導者，比約翰藍儂妻子小野洋子還要投入。她在紐約現代藝術館(MoMA)未經授權創作了「Happening, Grand Orgy to Awaken the Dead (正在發生的喚醒死者大狂歡)」，指示赤身裸體的表演者互相擁抱，同時與周圍的雕塑互動，藉此批評 MoMA是「死亡」藝術的儲物倉。

驚世駭俗的照片登上報紙頭版，消息傳回日本，草間一夕之間變成「醜聞」女王。家人為了阻止此一消息，一口氣買光登載此新聞的雜誌，連母校也將她的名字移除。

1963年，草間彌生在紐約展出個展「聚合：千船會」(Aggregation: One Thousand Boats Show)，包括一件由無數白色陽具形狀製成的船形雕塑，她將雕塑影像複製999次，貼滿牆壁及天花板。

身為亞洲女性、弱勢中的弱勢，草間彌生要在男性主導的紐約藝壇被看見並不容易。她成名後回憶，至少三名男性藝術家抄襲了她的作品，包括當時的摯友、普普藝術大師安迪沃荷。草間回憶，安迪沃荷參觀展覽後大喊「彌生，這是什麼？太棒了！」三年後安迪沃荷作品「Cow Wallpaper」，把牛的影像重複複製張貼，卻完全沒提到草間彌生。

都說同性相斥，但草間彌生卻和大她足足42歲的美國女畫家喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe)保持幾十年的深厚友情。20歲出頭的草間彌生，在一本書中偶然發現歐姬芙的作品，便大膽地寫信向她尋求建議。草間在信中表示「我知道只有在紐約我才能成為明星」，歐姬芙熱情地回復了這位年輕陌生藝術家的來函，鼓勵她搬到紐約。

草間彌生的南瓜，如今已成為時尚的藝術象徵。但其實「南瓜」在日本文化中並不受歡迎，日語中將沒用的事物稱作「河堤南瓜」，「南瓜男人」則形容「長著一張不吸引人、形狀異常的臉的男人。」

許多評論家將草間彌生的風靡全球歸因於Instagram世代。草間充滿鏡子、色彩和燈光的展場，也非常適合年輕人自拍、上傳社群平台。

日本藝術家草間彌生2021年在在紐約約植物園展出的雕塑作品「樹上的波點昇華」，門...
日本藝術家草間彌生2021年在在紐約約植物園展出的雕塑作品「樹上的波點昇華」，門票銷售火爆。 (美聯社)

精華 FAQ

  • 她在20歲出頭便認定只有紐約能讓自己成為明星，28歲時更隻身赴美，並向自己承諾要征服紐約市，展現強烈的野心與自信。

  • 她曾在MoMA未經授權舉辦人體藝術表演，安排赤身表演者互相擁抱並與雕塑互動，以此批評美術館收藏的是「死亡」藝術，因此登上報紙頭版，震驚日本與紐約藝壇。

  • 她的南瓜、鏡屋、色彩與燈光展覽具有強烈視覺辨識度，也非常適合Instagram世代拍照分享，加上她長年累積的傳奇形象，使作品兼具藝術性與傳播力。

日本 紐約市 草間彌生

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