草間彌生97歲逝世 從局外人躍藝術巨星 住院仍持續創作

日本前衛藝術家、97歲的「圓點女王」草間彌生14日在東京逝世。一頭鮮紅色齊耳假髮是其著名標誌。(路透)

日本 前衛藝術家草間彌生 (Yayoi Kusama)14日在東京一間醫院逝世，享耆壽97歲。她一生飽受幻覺與心理疾病困擾，也將眼前幻象化為創作靈感，以鋪天蓋地的繽紛圓點、南瓜雕塑與「無限鏡屋」享譽國際，被譽為「圓點女王」，一頭鮮紅色齊耳假髮更成為個人標誌。她在精神科醫院生活近半世紀，卻始終沒有停止創作，最終從藝術界的局外人躍升全球巨星。

生命最後 從未放下畫筆

草間工作室27日在官網發布聲明表示，草間14日在東京一間醫院逝世，她一生全心投入藝術，創作橫跨視覺藝術、行為藝術、小說與詩歌，「直到生命最後幾天仍持續作畫，從未放下畫筆」，並持續探索永恆的愛與不滅的靈魂。

衛報報導，草間1929年出生於日本松本市，家中經營植物苗圃，生活富裕，童年卻並不快樂。母親對她施虐，父親四處拈花惹草；她年幼時便開始出現幻覺，看見花朵蜂擁而至、環繞著她說話。為了面對這些令她恐懼的景象，她拿起畫筆，把眼前所見一一畫下。日後反覆出現在作品中的圓點、花朵、無限延伸與「自我消融」，都可追溯至這段童年經驗。

草間彌生著名的作品「無限鏡屋一一百萬光年外的靈魂」。(路透)

挑戰禁忌 人體畫滿圓點

二戰期間，13歲的草間被徵調製作日軍降落傘布料。她後來赴京都學習傳統日本畫，但不滿這種畫風的諸多限制，也拒絕走上家人安排的結婚生子之路，1958年遠赴紐約闖蕩。

草間以厚重顏料在巨大畫布上鋪滿圓點的「無限網」系列闖出名號，1963年又開始創作「軟雕塑」，在家具、梯子等物件覆滿白色布製陽具造型。她說，自己從小被灌輸性既骯髒又可恥，創作正是療癒這種厭惡感的方式。嬉皮風潮盛行之際，草間也以挑戰禁忌的行為藝術掀起話題。她舉辦「人體祭典」，讓裸體表演者全身畫滿圓點，甚至曾致函尼克森總統，表示願意陪他上床，交換結束越戰。

日本前衛藝術家草間彌生著名的「南瓜」雕塑。(美聯社)

代日參展 南瓜打響名號

長年心理狀況不穩，加上與她關係深厚的藝術家康奈爾(Joseph Cornell)逝世，草間的幻覺、恐慌發作與自殺未遂情況加劇。1977年，她主動入住東京提供藝術治療的精神科醫院，之後決定長住，從早到晚持續創作。

到了1990年代初，草間彌生幾乎已被世人遺忘，轉折出現在1993年。她代表日本參加威尼斯雙年展，以擺滿南瓜雕塑的鏡面空間重新獲得矚目。此後，她將早年創作的「無限鏡屋」發展成大型沉浸式裝置，彩色燈光、鏡面與鮮豔南瓜在社群媒體時代掀起熱潮，世界各地展覽迅速售罄。