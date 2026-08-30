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詹芳書細品《日日好日子》 讀出日常生活滋味

廖珮君
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保發中心總經理詹芳書從食物、節氣與地方習俗，讀出生活的味道。（記者余承翰／攝影）
保發中心總經理詹芳書從食物、節氣與地方習俗，讀出生活的味道。（記者余承翰／攝影）

保發中心總經理詹芳書推薦曾鈐龍先生的《日日好日子：日本風土紀事》。他指出，這是一本適合慢慢翻、慢慢讀的書，像作者帶著讀者在日本散步，從食物、節氣與地方習俗，讀出生活的味道。

他說，這本書不像一般旅遊書，急著告訴讀者哪裡必去、哪裡必吃；也不像嚴肅的文化研究，要人一路做筆記。作者看到一種食物、一項習俗或一段歷史掌故，便停下來聊上幾句。

鍋物兄弟 品味在地風情

他很喜歡書中談「御田、關東煮與黑輪」的篇章。作者把三者形容成有共同血脈的兄弟，卻各自長出不同樣貌；御田是日本的煮物與鍋物，關東地區稱為關東煮，「黑輪」的發音也與日文有相近淵源。

台灣街邊、夜市或便利商店常見的黑輪，並不是孤立的小吃，而是從日本飲食文化一路流動、轉化，最後成為台灣人熟悉味道的一部分。讀到這裡，也勾起詹芳書國中時期的回憶。

他回憶，放學後騎腳踏車回家前，最喜歡先吃個黑輪，再喝一碗熱熱的菜頭湯。「那時候其實也沒有想太多，只是覺得放學肚子餓，吃一串黑輪、喝一碗湯，整個人就很滿足。」

多年後回想，腳踏車停在旁邊，書包還背著，攤子前冒著熱氣，菜頭湯帶著樸素甜味，畫面仍很清楚。

詹芳書說，他讀到的不只是日本的御田或關東煮，也讀到自己小時候的黑輪攤；這本書雖然寫日本，卻常把人帶回自己的生活記憶。

書中「森永牛奶糖爺爺」一篇，也讓他印象深刻。黃色小盒子、帶著奶香與焦糖香的甜味，對許多人而言，是很有年代感的零食，會把人帶回某一段童年。

詹芳書指出，森永太一郎早年赴美學習西洋菓子，回到日本後從一間小店開始創業，把西式甜點帶進日本人的日常。牛奶糖經過時間演變，才成為方便攜帶、可以大量販售，並陪伴數代人成長的零食。

地方行腳 走訪古老巷弄

他也喜歡書中描寫長野縣下諏訪町「巷子步行會」的篇章。地方透過活動，讓居民與訪客走進古老巷弄，重新看看平常可能被忽略的街角、老屋與地方記憶。

這不是大型觀光活動，也不是熱鬧節慶，而是用走路的方式重新認識一個地方。

詹芳書認為，旅行真正留下印象的，不一定是最有名的景點，反而可能是一條意外走進的小巷、一間安靜的老店，或一棟留有歲月痕跡的房子。「走路慢下來，人就比較容易看到平常看不到的東西。」

詹芳書指出，《日日好日子》不是在說每天都要過得燦爛，也不是每天都要有偉大的收穫，而是在提醒人們，日子裡本來就有許多小小的趣味，只是大家平常太忙，經常沒有注意。

從一碗黑輪、一顆森永牛奶糖，到一條巷子與一項地方習俗，這些看似平凡的小事，其實都很珍貴。

詹芳書說，這本書讓「日常」變得有味道，而保險產業想守護的，也正是這些平凡卻珍貴的日日好日子。

精華 FAQ

  • 他認為這本書適合慢慢翻、慢慢讀，像作者帶著讀者在日本散步，從食物、節氣與地方習俗中讀出生活的味道，而不是急著給旅遊清單或學術筆記。

  • 他最喜歡御田、關東煮與黑輪的篇章，因為台灣常見的黑輪讓他想起國中放學後，先吃黑輪再喝菜頭湯的時光，畫面至今仍很清楚。

  • 他認為書中從零食、巷弄到地方習俗，提醒人們珍惜平凡卻珍貴的日常；而保險產業想守護的，正是這些看似普通卻值得被保護的日日好日子。

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