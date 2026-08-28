黃晴雯打造未來零售 提供消費者「想要的生活」

遠東SOGO董事長黃晴雯要為消費者策展一種值得嚮往的生活。（遠東SOGO／提供）

當消費者不再只是比較價格，而是用每一次消費回答「我想成為什麼樣的人」，零售業 的競爭邏輯也必須改寫。遠東SOGO董事長黃晴雯指出，未來零售不只是販售商品，而是要為消費者策展一種值得嚮往的生活；誰能真正理解顧客想過什麼樣的人生，誰才有機會搶到下一階段的市占率。

價值排序 滿足情緒價值

「高階可以贏，折扣可以贏，平庸是最危險的位置。」黃晴雯觀察，K型消費不只發生在不同所得族群之間，也發生在同一個人的錢包裡。消費者可以為高品質、高效率與情緒價值支付溢價，也會對缺乏特色的商品精打細算。

真正被擠壓的，不是高價或低價，而是說不出立場、無法讓人產生感受的中間地帶。

這也意味著，零售業不能再只靠促銷、廣告與增加接觸點。AI可以協助比價、搜尋評測，卻無法取代顧客走進實體空間後，透過人員、服務與場域建立的信任。黃晴雯認為，策展不是把商品陳列得更漂亮，而是替消費者建立價值排序，主動邀請顧客進入新的生活場景，讓品牌從「被選擇的商品」變成「生活的一部分」。

遠東SOGO復興館正是這套思維的實例。復興館開業近20年，在東區商圈人潮起伏下，仍集結多個國際精品品牌。關鍵不只是品牌組合，而是長期運用會員與消費資料辨識需求。SOGO發現精品客群對女鞋的消費不足後，於2024年調整三樓品牌結構，引進精品女鞋，讓一至三樓的精品客群自然交叉，改裝後業績成長20%，並吸引30歲至45歲新客。

活化老店 主打長期陪伴

忠孝館則示範如何用活動策展翻新老店。面對開業40年的客群老化疑慮，SOGO把整座百貨當成策展舞台。去年聖誕節與香港迪士尼合作，將巨型米奇、快閃店及主題場景搬進館內。活動創造的，不只是短期人流，而是讓熟悉的空間重新產生「現在非來不可」的理由。

比空間策展更深一層的，是關係策展。SOGO App會員已超過170萬人，加上Happy Go卡友，可觸及約1100萬名消費者。中高消費客群人數不到兩成，卻貢獻逾半營業額，年均消費更達一般客人的四倍以上。這些高價值顧客並非靠一次促銷取得，而是透過兒童、美妝、運動、婚禮與生鮮等俱樂部，陪伴顧客走過不同人生階段。

黃晴雯將這套會員制度視為「長期陪伴的承諾」。從孩子的第一雙鞋、結婚採購，到父親80歲的生日禮物，百貨公司若能持續參與顧客的人生，就能把一次交易轉化為長期關係。

對零售業而言，真正難以被複製的資產，不再只是地點、品牌或折扣，而是對顧客生活的理解，以及將資料、空間與服務整合成生活提案的能力。

黃晴雯認為，當商品、價格與資訊愈來愈透明，零售業真正的競爭力，不再只是品牌數量或促銷力道，而是能否持續理解消費者、設計新的生活場景，並透過資料、空間與服務建立長期關係。從交易走向陪伴、從販售商品走向策展生活，也將是實體零售在AI時代最重要的管理課題。