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爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

記者蔡維斌／雲林即時報導
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北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證...
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

原籍大陸東北、長年在雲嘉縣市奉獻的天主教神父徐景山，奔走20多年爭取歸化台灣，卻因出生地及戶籍註銷文件「卡關」，近日經雲林縣民代協助，終於突破行政程序難關，67歲的他終於領到中華民國身分證，成為台灣人，開心地說「我愛台灣、台灣也愛我」。

徐景山33年前赴美傳教，後取得美籍。20多年前奉派來台，先後擔任西螺、崙背、斗六、莿桐、北港等天主教堂主任神父，長期投入幼教及老人、弱勢照護，將崙背教堂增設老人日照服務等，貢獻卓著。

徐景山說，生活在台灣，早就將這片土地視為自己的家，能歸化成為台灣人，是他多年最大心願。但過去他透過「馬偕計畫」取得資格，再朝殊勳歸化方向期待取得身分證，卻因出生地是天津，移民署要求補具海基會驗證大陸戶籍註銷文件，不料天津公證作業已停辦，最後只能透過大陸親人取得公安派出所戶口註銷證明。

今年7月，徐景山向雲林縣議員蔡岳儒反映困境，蔡透過立委劉建國向總統府、行政院陳情，最後經內政部、海基會協助，突破行政程序難關。

近日他終於領到中華民國身分證，難掩喜悅表示，終於可以安心服務，回報這片土地。

精華 FAQ

  • 主要卡在出生地天津及大陸戶籍註銷文件的行政要求。移民署原要求海基會驗證相關證明，但天津公證作業已停辦，導致程序一度無法完成。

  • 他先後在西螺、崙背、斗六、莿桐、北港等天主教堂擔任主任神父，並長期投入幼教、老人照護與弱勢關懷，甚至推動教堂增設老人日照服務。

  • 今年7月他向雲林縣議員蔡岳儒求助，後由立委劉建國向總統府、行政院陳情，再經內政部與海基會協助，終於突破行政程序難關並領到身分證。

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