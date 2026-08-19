蘇起真心話：我沒當九二共識傳教士

2014年5月洪奇昌（右二）與蘇起（右三）共同提出「大一中架構」，左起為共同連署人張五岳、焦仁和、陳明通、施明德、程建人。（本報資料照片）

數據會說話。在政府禁團令下，台灣人民去年到中國大陸500萬人次，幾乎回到疫情 前的人數，交流是兩岸關係穩定的因素。

記者問：談到九二共識，台灣年輕人接受度有限？

蘇起（以下簡稱蘇）：我沒有告訴大家九二共識多好多重要，你一定要相信他，我沒有當這個傳教士。九二共識就是一個符號，就像中華民國 一樣，你喜歡它就接受它，不喜歡就不要接受它，然後就承受後果。老百姓、年輕人只要想清楚有九二共識會怎麼樣、沒有會怎麼樣，九二共識自然就活過來了。

九二共識不是「阿里巴巴 」，唸那個東西（芝麻開門）門就開了。講極端一點，就算現在賴清德突然講九二共識，我認為大陸也不一定會接受，這基本上是政治互信的問題。當年國民黨跟共產黨從2000年到2005年連戰副總統去大陸訪問，五年的溝通才建立出政治互信。

洪奇昌（以下簡稱洪）：北京在黨的文件裡，把九二共識定義成就是一個中國，使得九二共識原有求同存異的空間縮小了。就像蘇老師說的，縱使今天民進黨的領導人說九二共識，北京也不必然會相信，而台灣的社會尤其年輕一代說不定連5%都不曉得什麼是九二共識。

我從一個角度來看，台灣人民到中國大陸，去年幾乎回到疫情前的人數（去年近500萬人次）。在政府所謂的禁團令下，仍有許多人到大陸旅遊，我個人也比較有機會到大陸做田野調查。大陸人民，教育、文化、藝術界各方面都很希望到台灣來。最近我也看到政府回應民意，從7月1日增加從台中到成都、台中到青島等航班，期待能夠透過旅遊重啟兩岸相互理解，讓年輕人交流，然後辦一些好的而不是太有統戰性的夏令營，就可能把對立跟衝突緩和下來。 台北論壇基金會董事長蘇起（左）與董事洪奇昌（右）2012年舉行記者會。（本報資料照片）

問：交流會被批評去跪舔膜拜，對政府現在兩岸交流政策有什麼建議？

洪：我認為應當盡可能的恢復專業的交流，譬如學術界或者智庫交流。我最近也在協助過去曾有的專業性學術交流重新恢復，我覺得這是必要的。商務方面也應當開放。另外今年海峽論壇國民黨民選縣市長沒有人過去（按：中央首度明令禁止縣市長參加），我覺得這應當讓人民決定，這一點北京也要理解。所以我主張能夠有序的開放，選擇一些可操作性的議題，展現彼此的善意。如果能夠回復民共之間的對話基礎，或許也是一個新開始。

蘇：我不能講得比他更好。我覺得交流其實是兩岸關係緊繃裡面最low的部分，我真的希望奇昌兄哪一天能夠入閣或者入府，來推動這個政策，那我就對賴清德完全改觀。

鄭麗文訪陸 兩岸的定心丸

問：鄭麗文訪陸要向大陸傳達什麼樣的意義？

蘇：鄭麗文主席訪問大陸我是很支持。好多年了，我不太參與任何政黨的活動，但是她這次臨時邀我去，我非常樂意，因為她的論述我都很支持。「她講到九二共識，這帽子一戴我也必須要去」（笑）。我覺得這次訪問發揮了很正面的作用，讓大陸也知道在台灣還是有一大批人（持不同想法），不是完全的台獨。因為我最擔心大陸對台灣完全絕望，他就什麼都不在乎了。所以這次鄭麗文去訪問，我稱為一個定心丸，讓台灣老百姓也安心，讓大陸也安心、釋出善意。

對中共領導層，我也談過，現在的中央政治局常委，是最了解台灣的七個人，其中有三個半來過台灣（王滬寧、蔡奇、李強、習近平夫人彭麗媛），假定賴清德連任，等於對台政策完全失敗。所以我特別擔心明、後年這些人承受的壓力最大，台灣愈走愈遠的話，歷史責任就在他們手上。 時任台北論壇基金會董事長蘇起（後排右三）董事會合照，後排左三為常務董事洪奇昌。（圖／蘇起提供）

統戰符號化 不應放棄交流

洪：我覺得交流跟統戰已經被符號化了，被定義了，大家總覺得統戰就是不好的。當然中共對台灣不斷進行統戰，也在結合島內可以配合的政治勢力或社會的團體，但是我們也不必要為了統戰，就放棄該有的有序交流。

再舉一個例子，兩、三個月前，台北觀光旅遊展，因現在兩岸關係，大陸的展區不開放，所以沒有參展團，但是有觀展團，從觀光署、移民署到陸委會也同意，結果他們來了大概100多人，雖然彼此有共識不見諸媒體，但事實上交流有在進行。政府現在並不是完全把兩岸交流一刀切，只要是符合需要的，政府還是會開放，讓大陸專業人士來台交流。