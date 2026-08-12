網購神童蘇友謙跌宕人生 從億元收入到染毒欠債 靠信仰走出低谷

蘇友謙（前排中）曾因電商帶貨暴賺數億元，卻因誤入歧途反欠下龐大債務，如今靠信仰重新面對人生。（圖／蘇友謙提供）

2016年，年僅15歲的蘇友謙在台灣電商 界迅速竄起，靠著販售行動藍牙麥克風，五年內創下3.9億元（新台幣，下同，約1224萬美元）營業額，媒體爭相報導稱他為「網購神童」、「經營之神」，然而事業快速攀升的背後，伴隨著國稅局 追稅、債務壓力、染毒、自首、恐慌症，以及長時間把自己關在房裡的人生低谷。那支曾讓他一夕成名的麥克風，也成了人生劇烈轉折的起點。

從昔日揮金如土的少年CEO，如今的他落腳高雄路竹教會，成為一名每天向父親領700元零用錢的高二夜校生，再談起那些年，蘇友謙少了幾分少年得志時的銳氣，多了一些願意回頭檢視自己的坦然。

「15到20歲那幾年，我賣麥克風的總營業額是3.9億元。」談起數字，蘇友謙依然展現敏銳的商業大腦，「光是國稅局追稅跟營業稅，我就補繳了1700萬元，物流運費1700萬元，臉書廣告費燒了7000多萬元，給藝人的代言費就高達3000萬到4000萬元……」。

當年他精準抓住行動卡拉OK市場崛起的時機，靠大量廣告投放與藝人代言，把產品迅速推向市場。他說，從媒體曝光、廣告文案、客服、進貨到網紅合作，全都自己一手包辦，「一天24小時想到什麼就做什麼」。

然而名利來得太快，也讓年紀輕輕的他逐漸迷失。那段時間，他開始流連酒店、賭博，也染上毒品，後來又因借貸壓力面臨黑道威脅，一場車禍後，更誘發嚴重的被害妄想症與恐慌症，他說，「最慘的時候，我把自己關在房間裡整整七個月不出門，媽媽怕陽光照進來，把窗戶全用木板封死，我就在那個沒有日夜的暗室裡每天嘔吐、發瘋，那是真正的地獄」。

走過人生最低谷後，蘇友謙如今生活步調已與過去截然不同，除了信仰上的轉變，還有現實的爛攤子需要面對，他不避諱談起目前積欠藝人與網紅的代言尾款，加起來仍有約1000萬元，「其實很多藝人姐姐都很疼我，都說不用還了，因為以前我也幫她們賺了很多錢，但我堅持一定要還，等我以後有能力，還要給她們額外的補償」。

被問到未來是否還會重返商場，他幾乎毫無猶豫地回答「當然！我在等爸爸同意」。

他透露，已經準備好全新的美容電子類產品，樣品與行銷架構皆已就緒，依然看好傳統臉書廣告的商業轉化率，等待時機重回電商戰場，「我很會看市場，也很懂得怎麼抓人性」。

但經歷過這些事情後，他替自己畫下不再跨越的界線，「現在的我，絕對不碰毒品、絕對不搞非法洗錢，規規矩矩做生意、奉公守法繳稅」。

如果要送一句話給那些急著靠流量、帶貨快速成功的年輕人，蘇友謙沉默片刻後說，「千萬不要為了自己的事業去找魔鬼合作。不要吸毒、不要洗錢，踏踏實實走合法、規矩的路。靠快錢堆疊出來的繁華，終究只是一吹就散的泡沫」。