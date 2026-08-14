鄒孔訓打造智慧工廠 AI浪潮下實現企業轉型

泰金寶科技總經理鄒孔訓表示，透過打造智慧工廠實現企業創新。（記者潘俊宏／攝影）

傳統低毛利的電子製造業（EMS）在當前AI浪潮下如何突破重圍、產線外移時如何在當地生存？是許多業者的課題。首屆亞洲台商獎得主、泰金寶科技總經理鄒孔訓之前在創新經營論壇上表示，泰金寶透過打造智慧工廠來實現企業創新、轉型，逐步成為東南亞 地區最大的EMS公司。

克服三缺 插旗東南亞

泰金寶屬金寶集團旗下，在1980年代台灣勞工意識抬頭、缺工議題下到泰國 設廠，主要業務是終端組裝廠，包括印表機、儲存性消費性電子產品。鄒孔訓回憶，當時他們這批台幹有如「過河卒子」，懷抱只許成功不許失敗的決心，身上肩負公司全球化重任。

泰金寶在泰國慢慢做出成績，鄒孔訓指出，泰國有三缺：人才、供應鏈跟自動化系統整合（SI）。他在泰國的經營就是克服泰國「三缺」。

鄒孔訓說，「人才」是企業能否走下去的關鍵，很多台商到東南亞設廠，派了很多台幹、陸幹，但文化差異、價值觀、語言不同有很大挑戰，當時泰金寶也遇到同樣問題，所以他在2010年開設「幹訓班」來培養泰籍幹部，甚至培育遍布全球的跨國人才。

至於台商在當地如何能找到合適人才？鄒孔訓指出，泰國國際學校很多，有許多來自印度、緬甸、菲律賓、中亞等地的學生，他聘僱這些國際學校畢業生進行教育訓練，數十年來人才源源不斷。他強調，海外布局不一定要用台幹，要培養當地幹部，作為自身全球化資源。

企業創新 生產自動化

鄒孔訓坦承，電子代工終端產品錢最難賺，如何在前宏碁電腦董事長施振榮「微笑曲線」理論下創造競爭優勢是他的課題，所以他生產上使用很多自動化。他的營運生產策略可總結為「CCET」，這剛好也是泰金寶在泰國上市簡稱。

他表示，所謂「C」指細胞式生產，重點在讓組織不要卡住，不讓各種協理管理層理不清；另一「C」指平準化鏈結，要求製程、人力材料中間不浪費；「Ｅ」指的是自動化設備及E化系統，目前主要用機械手臂生產，要跟IT結合 ;「Ｔ」指的是高效運輸，他採用無人搬運車（AGV）加上材料運輸系統。

鄒孔訓表示，策略目標是「避免不必要的動作、做到完美、近取、易移、工作方便」。他認為，要用對的觀念，加上紀律跟執行力，才會成功。

另一方面，鄒孔訓分享，在推動泰金寶數位管理上，他們成立「全球戰情室war Room」系統，在戰情室中，會結合AI大數據分析，把所有設備跟物聯網連結，建造全球智慧製造系統。每個工廠都有戰情室，中心則有一個總戰情室，可以監視各地工廠設備，打造無人工廠。

在智慧製造上，鄒孔訓說，他們現採「機海戰略」，年投入2000隻機械手臂，用的是台達電機械手臂，加上自己做平台SI，進而跟台達電做到合作互惠，泰金寶需要機械手臂，同時也願意提供硬體廠商更多應用情境。加上AI無所不能，他們會更多尋求與台廠策略合作。

鄒孔訓稱，EMS產業轉型是必然之路，要自動化才可以競爭。現在是跟陸廠立訊、歌爾、聞泰在競爭，「如果不把自己變得更強，會被這些中國大陸企業淘汰。」