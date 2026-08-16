范振鴻分析股市 從總經數據找投資密碼

群益投顧總經理范振鴻表示，擴編研究人力，培養或訓練方式仍以資深主管帶領資淺研究員為主。（記者余承翰／攝影）

群益投顧總經理范振鴻指出，因應母公司群益金鼎證券財富管理業務對於海外理財商品需求激增，及投資台股 成為全民運動，群益投顧近來擴編研究員規模一成至42人，主要強化歐美等國際股市及總體經濟研究資源。

疫後少年股神崛起，加上諾貝爾 經濟學獎得主羅伯．席勒（Robert Shiller）的「敘事經濟學」在人工智慧（AI）供應鏈體現，范振鴻直言，台股已逐漸傾向美股 化，受惠美國經濟重啟成長、政策護盤不遺餘力、市場生態改變等，台股7月來雖出現明顯回檔，但中長期依然是「明天會更好」。

人類獨到見解 AI難取代

范振鴻說，政策力推亞洲資產管理中心，群益證財管部門境外結構性商品（FCN）銷售熱絡，對於美股等國際股市資訊需求明顯增加，且台股量價齊揚，新進市場參與者積極透過法人報告學習投資知識及個股訊息，廣度加大、節奏變快都是群益投顧擴編研究人力的主要關鍵。

雖然投顧行業流動率高，仍有人慕名前來應徵。范振鴻表示，群益投顧訂出新年度績效考核制度後，薪資水準應可排在同業前二分之一至三分之一水準，若表現突出會給予更多獎金，有助於吸引或留住好人才，培養或訓練方式仍以資深主管帶領資淺研究員為主。

針對想進入這行業的新人，他給予「態度謹慎、積極進取」八個字建議，主因在於總經或產業研究行業具有長工時、高強度工作壓力等特性，尤其台股與美股高度連動，除睡覺時間外可能都在工作，「不是工作狂，在這行業很難成功」。

AI技術日新月異，市場擔憂衝擊股市及產業分析產業，范振鴻認為，AI對於蒐集、整理資訊等提高工作效率助益頗大，但畢竟只是根據學習資料得出結論，大多是市場已知訊息，人類大腦歸納出的獨到見解，AI在短期內仍無法取代。

范振鴻任職群益金融集團11年，在群益期貨首席經濟學家時，曾主持「群益早安」節目長達三年，為了讓節目內容更加豐富，整天在彭博單機上鑽研尋找有用的總經及各種資訊，加上過去多年的工作蒐集累積近1萬張圖，連彭博業務都大吃一驚，稱他是「power user」，「這十年幫助很大，讓我知道美股投資人從什麼角度把總體經濟反應在股市裡」。

數據結合實務 深入解讀

對總經有研究狂熱的范振鴻強調，「股市與總經無法脫鉤」，純粹從學術或理論角度去看，不見得會跟市場反應的方向一致，因此他要求研究員須結合數據與市場實務兩者一起評估，以找出未來投資方向或判斷事件對股市的影響。

群益投顧日前調升台股今年高點預估至5萬3000點，在本土投顧中最高，范振鴻分析，假設前提是以台積電每股稅後純益（EPS）、20倍本益比推估，加上電子權值股、大型金控、傳產龍頭股都加入輪動行列，及美國、台灣選舉行情可期。

他觀察，從後疫情時代的「航海王」至近年AI股飆升行情，及大盤急跌後很快又強彈過高，敢衝的人都賺到錢即所謂「時勢造英雄」，市場大戶生態結構明顯改變，反而參與市場太久的人有包袱。

隨美國每任新上任總統財經政策帶動經濟穩健成長、美聯準會（Fed）救市角色不變，有利美股長期趨勢向上，加上台股AI敘事、ETF資金挹注、資金良性輪動、政策偏多等有利條件，范振鴻評估，任何拉回只是技術面、籌碼面調整，「說不定未來有一天再漲一倍」。