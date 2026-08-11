走過低谷與創業失敗 蘇思源投入公益送餐助弱勢

「魚吞壽司」創辦人蘇思源（右）長期投入公益回饋社會，有孩子特地畫像相贈，讓他深受感動。（圖／蘇思源提供）

「魚吞壽司」創辦人蘇思源年輕時曾是籃球體育保送生，因傷退役後人生一度失序，歷經低谷與創業失敗，最終以創新日本 料理在台中站穩腳步，並長期投入公益回饋社會。

蘇思源表示，自己因傷離開球場後輟學，一度嗑藥逃避現實。但服兵役期間在監獄服役，目睹死刑犯槍決，深受震撼，雖早已不再沉迷藥物，更轉而學習日本料理。學成後首次創業開設蔬食餐廳，卻虧損兩百萬元結束營業。其後他進入多家日本料理店工作累積經驗，二度創業，在台中開設「魚吞壽司」，以日式料理結合法式擺盤打出知名度。

經營漸入軌道後，蘇思源持續投入公益。魚吞壽司成立兩年多來，他固定每兩個月前往信望愛智能發展中心送餐，與院童互動。他說，有孩子特地畫像相贈，讓他深受感動。

除固定送餐，他也透過網路關注弱勢個案。嘉義市85歲婦人陳蔡愛獨力照顧身障兒子，他得知後募集物資與紅包協助；也曾前往南投原住民部落送餐，發現孩童面臨學費問題，短短4天募得台幣6萬餘元協助就學。

蘇思源表示，未來將在耶誕節、春節等節慶持續為低收入戶準備餐點，希望透過實際行動拋磚引玉，讓更多人關注弱勢族群。

蘇思源帶著料理走進南投山區，讓弱勢孩童飽餐一頓。（圖／蘇思源提供）