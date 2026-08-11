走過低谷與創業失敗 蘇思源投入公益送餐助弱勢
「魚吞壽司」創辦人蘇思源年輕時曾是籃球體育保送生，因傷退役後人生一度失序，歷經低谷與創業失敗，最終以創新日本料理在台中站穩腳步，並長期投入公益回饋社會。
蘇思源表示，自己因傷離開球場後輟學，一度嗑藥逃避現實。但服兵役期間在監獄服役，目睹死刑犯槍決，深受震撼，雖早已不再沉迷藥物，更轉而學習日本料理。學成後首次創業開設蔬食餐廳，卻虧損兩百萬元結束營業。其後他進入多家日本料理店工作累積經驗，二度創業，在台中開設「魚吞壽司」，以日式料理結合法式擺盤打出知名度。
經營漸入軌道後，蘇思源持續投入公益。魚吞壽司成立兩年多來，他固定每兩個月前往信望愛智能發展中心送餐，與院童互動。他說，有孩子特地畫像相贈，讓他深受感動。
除固定送餐，他也透過網路關注弱勢個案。嘉義市85歲婦人陳蔡愛獨力照顧身障兒子，他得知後募集物資與紅包協助；也曾前往南投原住民部落送餐，發現孩童面臨學費問題，短短4天募得台幣6萬餘元協助就學。
蘇思源表示，未來將在耶誕節、春節等節慶持續為低收入戶準備餐點，希望透過實際行動拋磚引玉，讓更多人關注弱勢族群。
他曾是籃球體育保送生，因傷退役後輟學，甚至一度靠嗑藥逃避現實。後來在服兵役期間受到震撼，才逐步戒除惡習，轉而學習日本料理，開啟人生新方向。 蘇思源學成後先開設蔬食餐廳，但因經營不善虧損200萬元而收攤。之後他轉往多家日本料理店工作累積實戰經驗，最後二度創業，在台中開設魚吞壽司並打出知名度。 魚吞壽司營運穩定後，他每2個月固定到信望愛智能發展中心送餐，也會關注網路上的弱勢個案，曾協助嘉義市高齡婦人與南投部落孩童，並計畫節慶持續送餐。
精華 FAQ
他曾是籃球體育保送生，因傷退役後輟學，甚至一度靠嗑藥逃避現實。後來在服兵役期間受到震撼，才逐步戒除惡習，轉而學習日本料理，開啟人生新方向。
蘇思源學成後先開設蔬食餐廳，但因經營不善虧損200萬元而收攤。之後他轉往多家日本料理店工作累積實戰經驗，最後二度創業，在台中開設魚吞壽司並打出知名度。
魚吞壽司營運穩定後，他每2個月固定到信望愛智能發展中心送餐，也會關注網路上的弱勢個案，曾協助嘉義市高齡婦人與南投部落孩童，並計畫節慶持續送餐。
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