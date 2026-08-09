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百歲模範父親郭坤榮 台電首批台籍工程師蓋過2水庫

記者謝進盛／台南即時報導
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台南市政府表揚52名模範父親，百歲人瑞郭坤榮（左三）獲選為「晶鑽爸爸」，他同時是...
台南市政府表揚52名模範父親，百歲人瑞郭坤榮（左三）獲選為「晶鑽爸爸」，他同時是台電首批台籍工程師 。（記者謝進盛／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：百歲郭坤榮獲選台南模範父親，並以晶鑽爸爸受表揚。
  • 重點二：他是台電首批台籍工程師，曾參與達見與曾文水庫興建。
  • 重點三：子女皆有成就，長女郭乃文現任南市社會局長。

台南市政府日前表揚52名模範父親，其中獲選「晶鑽爸爸」的百歲人瑞郭坤榮是台電首批台籍工程師，曾參與水庫興建，一生經歷豐富，兒女在學術圈等領域都有成就，女兒即現任南市社會局長郭乃文，成全場焦點。

100歲的郭坤榮為全場最高齡者，一生經歷豐富，他是台電首批台籍工程師，在台電服務25年，長年為偏鄉送電，參與達見（德基）及曾文水庫興建，退休後更創業美術燈、洋菜凍。

南市府表示，郭坤榮與妻子結婚66年，育有2子1女，家庭和樂，認真做事的精神也深深影響子女。

郭坤榮長子郭育良為台大醫學院特聘教授，兩度獲得國科會傑出研究獎，長女郭乃文為成大醫學院名譽教授，曾獲全國卓越校長領導獎及師鐸獎，目前借調社會局長，次子郭育任則深耕生態旅遊，兩度獲得林業保育有功人士，在不同領域都有亮眼表現。

活動在新營民治市政中心南瀛堂舉行，市長黃偉哲頒獎給每名獲獎父親，郭坤榮由3名孩子、女婿等人陪同上台受獎、合影，場面溫馨；黃偉哲致詞說，現代父親不僅要扛起家計、承擔子女教養責任，更是不辭勞苦默默付出，「呼籲大家對爸爸的感恩及愛一定要大聲說出來」。

精華 FAQ

  • 因為他是全場最高齡的100歲人瑞，也是獲選「晶鑽爸爸」的模範父親，曾任台電首批台籍工程師，人生經歷與家庭成就都相當突出。

  • 他在台電服務25年，長年為偏鄉送電，並參與達見（德基）及曾文水庫興建；退休後還投入美術燈與洋菜凍創業，經歷相當多元。

  • 長子郭育良是台大醫學院特聘教授，長女郭乃文曾任成大醫學院名譽教授，現借調南市社會局長，次子郭育任則深耕生態旅遊並獲林業保育有功。

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