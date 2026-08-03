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賣雞超過40年 台灣嘉義「阿貴滴雞精」熬出世界金獎

記者李宗祐／嘉義即時報導
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嘉市東市場「阿貴雞肉店」第二代老闆顏三貴接棒後，從傳統雞肉攤跨足滴雞精品牌。(記...
嘉市東市場「阿貴雞肉店」第二代老闆顏三貴接棒後，從傳統雞肉攤跨足滴雞精品牌。(記者李宗祐／攝影)

台灣嘉義市東市場經營逾40年的雞肉攤，第二代經營者顏三貴以「阿貴滴雞精」勇奪今年Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎及iTQi國際風味評鑑一星美味勳章，並親赴法國領獎，讓來自嘉義傳統市場的古法滴雞精獲得國際肯定。

顏三貴的父親顏谷展在市場賣雞超過40年，靠著每天凌晨備貨、處理雞隻，養活一家人。顏三貴就在市場長大，跟著父親學挑雞、賣雞，見父親年紀漸長，他毅然接下家業，「爸爸能做，我一定也能做」。

14年前，妻子懷孕時孕吐嚴重、幾乎吃不下。他以傳統工法熬煮滴雞精，守爐邊10多個小時終於完成第一鍋，「太太喝了一口，終於露出笑容」，成為他投入研發滴雞精的契機。

研發初期失敗遠比成功多，不斷調整火候、溫度與時間，最終堅持16小時慢火熬煮、不加1滴水、不添加人工成分。親友口耳相傳後，他創立品牌，建立標準化生產與品管制度，打破外界對市場品牌的刻板印象。家族共同經營，哥哥負責雞隻來源與品質把關，顏三貴專注產品研發，堅持「自己不敢吃的，絕不賣給客人」。

繼2023年帝王滴雞精PLUS獲iTQi二星肯定後，今年原味滴雞精再奪Monde Selection金獎及iTQi一星美味勳章。「沒想到一個市場攤商，也能讓歐洲評審喝到台灣古法熬煮的味道。」站上法國領獎台，他想到的不是自己，而是嘉義東市場。

品牌正布局新加坡、馬來西亞及港澳市場，希望把台灣滴雞精帶向海外。他也勉勵傳統市場第二代、三代，只要守住品質、勇於創新，市場也能成為夢想起飛的地方。

精華 FAQ

  • 關鍵在於堅持傳統古法與嚴格品管，產品以16小時慢火熬煮、不加1滴水、也不添加人工成分，呈現濃郁原味，因而獲得國際品質與風味獎項肯定。

  • 起初是因妻子懷孕孕吐嚴重、幾乎吃不下，他用傳統工法熬煮滴雞精，成功讓妻子喝下後露出笑容，這段經歷成為他投入產品研發的契機。

  • 品牌正規劃進軍新加坡、馬來西亞及港澳市場，希望把台灣滴雞精帶向海外，同時也鼓勵傳統市場第二代與三代守住品質、勇於創新。

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