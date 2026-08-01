想代表台灣站上國際舞台 木工少年李爗墉逐國手夢

李爗墉克服家庭困境，將第三度挑戰全國技能競賽，盼奪金取得國手資格。(圖／中彰投分署提供)

父親罹癌長期臥病、母親兼三分工作撐起家計，台灣彰化家具木工職類選手李爗墉從國中開始半工半讀，憑藉對木工的熱愛一路堅持逐夢，歷經兩度全國技能競賽失利後，今年在全國技能競賽中區分區賽奪下銅牌，將第三度叩關全國賽，盼奪金取得國手資格，代表台灣站上國際舞台。

現就讀屏東科技大學的李爗墉，畢業於秀水高工。他從小喜歡動手拆解、組裝物品，自行車、機車都會自行研究構造。就讀伸港國中時，透過技藝教育發掘興趣，進入秀水高工營造技術學程後，專攻家具木工，並利用寒暑假前往勞動力發展署中彰投分署接受密集培訓，累積實作與競賽經驗。

然而，追逐國手夢的過程並不順遂。高一首次挑戰全國技能競賽時，因經驗不足，在切割木板時受傷、遺憾退場；隔年苦練一年，以分區賽銀牌晉級全國賽，卻因判讀圖面失準、時間分配不佳，再度與獎牌擦身而過。

連續兩次挫敗，沒有讓李爗墉放棄，反而成為精進動力。他重新調整訓練方式，加強圖面判讀、製作流程與臨場應變能力，今年再度取得全國賽資格。他表示，希望這次不只是完成作品，更要突破過去的自己，將努力化為最好成績。

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日在台北南港展覽館競技，中彰投分署派出102名青年選手，參與26個職類競賽。

中彰投分署長劉秀貞表示，技能競賽不僅比拚專業技術，更考驗臨場判斷、時間管理及問題解決能力，而家具木工從材料判斷、精準加工到現場應變，都需要高度專業與實作能力，即使AI快速發展，相關技藝仍是產業不可或缺的重要核心能力。